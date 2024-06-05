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敢下去游嗎？巴黎奧運倒數 塞納河細菌超標、衛生紙漂流

中通社／香港4日電
鐵人三項運動的賽道之一的塞納河依然細菌超標。(美聯社)
鐵人三項運動的賽道之一的塞納河依然細菌超標。(美聯社)

距離巴黎奧運開幕不足2個月，作為鐵人三項運動的賽道之一的塞納河（Seine River）依然細菌超標，情況令人憂慮。

綜合外媒當地時間3日報導，法國地方官員表示，由於巴黎西北部郊區水泵系統出現故障，過去幾個星期約有5萬立方米（約5000萬升）廢水排入塞納河。

從網民在社交平台X上發布的視頻看，棕色的液體噴湧著流入河中，看起來非常惡心，當地居民抱怨，河裡散發出惡臭，並稱看到衛生紙漂浮在水中，而這也被認為是造成水泵故障的原因。

伊夫林省孔夫朗-聖奧諾里娜市市長洛朗·布羅斯表示，巴黎西北部郊區的三台水泵因電氣故障停止工作，已進行投訴，以查明責任人，目前已經安裝了臨時水泵，將廢水轉移到處理廠。

據報，為了迎接比賽，由巴黎市政廳資助的獨立實驗室從6月1日起每天進行水質分析。海洋保護組織衝浪者基金會已經連續8個月每兩周進行一次獨立取樣。該組織發言人萊昂內爾·謝盧斯說：「大腸桿菌是我們測量的兩種細菌之一，大多數樣本中的大腸桿菌含量都很高，是授權閾值的兩倍，有時甚至是三倍。」

去年，曾因為天降大雨，導致下水道反湧，進而污染了塞納河，工作人員其後採集的水樣進行分析後發現大腸桿菌超標，塞納河的水質低於可接受的衛生標準，無法保障參賽運動員的健康，因此比賽被迫取消。

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