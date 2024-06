敢下去游嗎？巴黎奧運倒數 塞納河細菌超標、衛生紙漂流

距離巴黎奧運 開幕不足2個月,作為鐵人三項運動的賽道之一的塞納河(Seine River)依然細菌超標,情況令人憂慮。

綜合外媒當地時間3日報導,法國地方官員表示,由於巴黎西北部郊區水泵系統出現故障,過去幾個星期約有5萬立方米(約5000萬升)廢水排入塞納河。

從網民在社交平台X上發布的視頻看,棕色的液體噴湧著流入河中,看起來非常惡心,當地居民抱怨,河裡散發出惡臭,並稱看到衛生紙漂浮在水中,而這也被認為是造成水泵故障的原因。

Paris is cleaning up the polluted Seine River in preparation for the 2024 Olympics.



Even French President Macron says he will swim in it. Would you?#Paris2024 pic.twitter.com/SZ99cIIR5r