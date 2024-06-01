巴黎奧運／攀岩場地搶先看 綠牆面+粉邊框 能容納6000觀眾

這是5月30日在法國巴黎近郊拍攝的勒布爾歇運動攀岩館比賽場地。（新華社）

巴黎奧運 攀岩項目的比賽場地已經接近完工，這座位於巴黎郊區勒布爾歇市的體育運動公園，一座臨時戶外攀岩牆已經搭建完畢，臨時觀眾席的搭建也已接近完成。

攀岩牆採用了本屆奧運主色調，牆面呈漸變綠色，並飾有粉色邊框。攀岩牆配有頂棚，以防止陽光直射或下雨。臨時搭建的觀眾席設有3000個座位和3000個站席。比賽結束後，這些結構將被拆除，攀岩板將重新組裝到法國其他地方繼續利用。

「我們的門票銷售非常成功，所有門票都已售罄，比賽期間將有3萬6000人現場觀看比賽。」攀岩賽場負責人文森特·考塞表示。

這是5月30日在法國巴黎近郊拍攝的勒布爾歇運動攀岩館比賽場地。（新華社）

這將是繼東京奧運 之後，攀岩將第二次亮相奧運賽場。相比東京奧運只有全能項目（攀石+難度+速度），本屆奧運將速度賽單獨列出成為一個新增小項，共將產生全能（攀石+難度）和速度兩個小項、男女共4枚金牌。

在比賽場地附近有一座新修建的體育館，供賽時運動員訓練使用。這座體育館被命名為瑪麗-帕拉迪斯體育館，為了紀念第一位攀登上勃朗峰的女性瑪麗·帕拉迪斯。這座場館將在賽後作為巴黎奧運的遺產轉交給當地政府。

「運動員訓練的體育館將是本屆奧運的遺產，這是我們市鎮自己無法負擔的設施，奧運是一個極好的機會，將攀岩這項新運動帶到這個城市，奧運後這座體育館將迎來首批攀岩項目的註冊會員。」勒布爾歇市市長讓-巴蒂斯特·博薩利表示。

巴黎奧運的攀岩項目將於8月5日至10日進行。