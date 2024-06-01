我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投票？旅行？川普成重罪犯 恐失這些權利

舊金山灣區住宅拆光剩泳池 仍開價近200萬

巴黎奧運／攀岩場地搶先看 綠牆面+粉邊框 能容納6000觀眾

新華社／巴黎1日電
這是5月30日在法國巴黎近郊拍攝的勒布爾歇運動攀岩館比賽場地。（新華社）
這是5月30日在法國巴黎近郊拍攝的勒布爾歇運動攀岩館比賽場地。（新華社）

巴黎奧運攀岩項目的比賽場地已經接近完工，這座位於巴黎郊區勒布爾歇市的體育運動公園，一座臨時戶外攀岩牆已經搭建完畢，臨時觀眾席的搭建也已接近完成。

攀岩牆採用了本屆奧運主色調，牆面呈漸變綠色，並飾有粉色邊框。攀岩牆配有頂棚，以防止陽光直射或下雨。臨時搭建的觀眾席設有3000個座位和3000個站席。比賽結束後，這些結構將被拆除，攀岩板將重新組裝到法國其他地方繼續利用。

「我們的門票銷售非常成功，所有門票都已售罄，比賽期間將有3萬6000人現場觀看比賽。」攀岩賽場負責人文森特·考塞表示。

這是5月30日在法國巴黎近郊拍攝的勒布爾歇運動攀岩館比賽場地。（新華社）
這是5月30日在法國巴黎近郊拍攝的勒布爾歇運動攀岩館比賽場地。（新華社）

這將是繼東京奧運之後，攀岩將第二次亮相奧運賽場。相比東京奧運只有全能項目（攀石+難度+速度），本屆奧運將速度賽單獨列出成為一個新增小項，共將產生全能（攀石+難度）和速度兩個小項、男女共4枚金牌。

在比賽場地附近有一座新修建的體育館，供賽時運動員訓練使用。這座體育館被命名為瑪麗-帕拉迪斯體育館，為了紀念第一位攀登上勃朗峰的女性瑪麗·帕拉迪斯。這座場館將在賽後作為巴黎奧運的遺產轉交給當地政府。

「運動員訓練的體育館將是本屆奧運的遺產，這是我們市鎮自己無法負擔的設施，奧運是一個極好的機會，將攀岩這項新運動帶到這個城市，奧運後這座體育館將迎來首批攀岩項目的註冊會員。」勒布爾歇市市長讓-巴蒂斯特·博薩利表示。

巴黎奧運的攀岩項目將於8月5日至10日進行。

巴黎奧運 東京奧運

上一則

巴黎奧運／10選手將重新獲頒奧運獎牌 地點選在冠軍公園

延伸閱讀

巴黎奧運／10選手將重新獲頒奧運獎牌 地點選在冠軍公園

巴黎奧運／10選手將重新獲頒奧運獎牌 地點選在冠軍公園
法國宣布逮捕18歲車臣男 涉嫌策畫在奧運足球賽事發動恐攻

法國宣布逮捕18歲車臣男 涉嫌策畫在奧運足球賽事發動恐攻
環團揭塞納河水質遠未達標 舉行巴黎奧運泳賽堪憂

環團揭塞納河水質遠未達標 舉行巴黎奧運泳賽堪憂
網球／目標瞄準巴黎奧運 納達爾談溫布頓參賽：可能很難

網球／目標瞄準巴黎奧運 納達爾談溫布頓參賽：可能很難

熱門新聞

大谷與田中真美子結婚後展現人夫感。 (美聯社)

少年大谷→人夫大谷 真美子成道奇場邊最甜風景

2024-05-30 13:27
大谷翔平吸金能力驚人。(美聯社)

大谷翔平吸金超人氣讓道奇賺翻 其他球團也受惠

2024-05-30 15:21
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)

MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒躑手套 大都會決定讓渡

2024-05-30 00:40
比爾華頓(中)披上塞爾提克隊戰袍，在1986年NBA總冠軍戰登場。(美聯社)

NBA名人堂球星 「紅色巨人」華頓71歲癌逝

2024-05-27 22:41
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

2024-05-26 23:23
納達爾告別法網。(路透)

38歲納達爾首輪落敗 法網神奇之旅可能到終點

2024-05-27 13:45

超人氣

更多 >
流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手