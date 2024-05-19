我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多商品和汽油價悄悄漲 會員費恐是下一波

NBA／連趕2戰淘汰尼克 溜馬睽違10年進東區冠軍賽

巴黎奧運／柔道世錦賽楊勇緯鍍銀 搶下頭號種子

中央社／台北19日電
楊勇緯。（本報資料照片／記者侯永全攝影）
楊勇緯。（本報資料照片／記者侯永全攝影）

在阿布達比舉辦的柔道世界錦標賽，台灣好手楊勇緯一路殺進金牌戰，和喬治亞的薩達拉許維利鏖戰到黃金驟死賽才落敗，儘管只拿下銀牌，但楊勇緯確定將以頭號種子前進巴黎奧運

這場世錦賽也是巴黎奧運積分計算周期內的最後一場賽事，楊勇緯拿下銀牌後，也篤定會以奧運積分榜首拿下奧運的頭號種子。

一路闖進冠軍戰的楊勇緯面對世界第8的薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili），賽前雙方交手2次各取1勝，正規4分鐘比完還未能分勝負，一路打進黃金驟死賽，結果楊勇緯在進行到7分20秒時，被對手拿到一次半勝，只得黯然吞下敗仗。

不過楊勇緯今年世錦賽拿到銀牌，已經改寫個人及台灣在賽史的最佳成績。

楊勇緯於2019年的柔道世錦賽初試啼聲拿到第7名，隨後在2021年登場的東京奧運拿下銀牌，接著2022年世錦賽又獲得銅牌，追平台灣選手參加世錦賽的最佳成績，去年世錦賽則是意外止步16強。

世界排名第1、奧運積分也排名第1的台灣「柔道男神」楊勇緯，今天於世錦賽男子60公斤級首輪輪空，接著32強首戰比利時的維爾史崔特（Jorre Verstraeten），先以一次過肩摔迫使對手重心不穩後取得半勝，一直維持到比賽結束順利晉級。

接著16強面對埃及小將沙密（Youssry Samy），以拿手三角固定壓制獲得一本勝闖進最終8強；接著於8強賽中，面對法國選手畢凱（Romain Valadier-Picard）在取得半勝優勢後，對手多次犯規遭判定落敗。

4強賽中，楊勇緯對上之前苦吞2連敗的俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev），結果同樣因為對手多次危險的關節動作犯規遭判落敗，才讓楊勇緯順利挺進冠軍戰。

巴黎奧運 比利 俄羅斯

上一則

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

下一則

MLB／生涯第2支再見安打收拾紅人 大谷翔平重登打擊王

延伸閱讀

法媒：中國特務猖狂 2個月來2度企圖綁架異議者

法媒：中國特務猖狂 2個月來2度企圖綁架異議者
法屬新喀里多尼亞暴動釀6死 奧運聖火傳遞取消

法屬新喀里多尼亞暴動釀6死 奧運聖火傳遞取消
巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到
巴黎奧運／51歲溜滑板「最萌忘年交」隊友只有13歲

巴黎奧運／51歲溜滑板「最萌忘年交」隊友只有13歲

熱門新聞

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

2024-05-18 19:45
高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕。(歐新社)

高球／世界排名第1舍夫勒在肯州被捕 未聽從停車命令 撞警員

2024-05-17 22:36
本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。（美聯社）

NBA／湯普森將投身自由市場 前勇士主帥分析合約價值

2024-05-13 07:27
金塊總教練馬龍。(路透)

NBA／衛冕軍連3年被逼入搶7 金塊教頭：我們資歷不錯

2024-05-17 08:31
席亞康(右)攻下25分、7籃板、5助攻。（路透）

NBA／席亞康25分溜馬扳平戰局 尼克輸球還傷大將哈特

2024-05-17 23:20
大谷翔平獲洛杉磯市議會表彰。（路透）

洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

2024-05-17 19:13

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇