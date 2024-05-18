巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運 火炬傳遞18日來到第十站熱爾省，當天的第一階段傳遞中，兩名中國火炬手莫仁飄與趙露思作為第13、14號火炬手，在現場上演了「中國接力」。

「今天早上3:30就起床了，因為非常興奮，又很怕遲到。」演員趙露思表示。

「我的奧運記憶起始於2008年，那個時候看比賽、看火炬傳遞就好興奮，每次看到升國旗的瞬間就會熱淚盈眶，今天在傳遞的過程中看到沿途有國旗，還是忍不住。」趙露思說。

當天現場來了數十名揮舞中國國旗的華人 、華僑，其中有人從西班牙和義大利 遠道而來，他們與當地居民一起，為參與傳遞的火炬手們歡呼吶喊。

「（在異國他鄉參與傳遞）讓我能更強烈地感受到奧運精神，這一刻沒有國別的界限，我們都是一家人，為所有的火炬手感到興奮和自豪，這種熱情的氛圍會讓每一個人陷進去。」趙露思說。

本站參與傳遞的兩名中國火炬手都是由國際奧委會TOP計畫合作伙伴蒙牛推薦。

「現場人雖然很多，但是我並不感覺緊張。當地人都非常友好，他們主動和我們拍照，我們感覺非常自豪。」另一位中國火炬手莫仁飄說。

談及對巴黎奧運的期待，作為籃球迷的莫仁飄非常希望看到中國女籃在奧運上有突出的表現；趙露思則表示會特別關注中國跳水隊。

巴黎奧組委火炬傳遞的工作人員說，接下來還將有更多中國火炬手參與火炬接力。

巴黎奧運火種8日在馬賽登陸，隨後開始了在法國本土的傳遞。7月14日法國國慶日當天，火炬將抵達巴黎，開始在巴黎及其周圍城市的傳遞，直到7月26日開幕式現場點燃主火炬台。