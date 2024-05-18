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巴黎奧運／51歲溜滑板「最萌忘年交」隊友只有13歲

新華社／上海18日電
51歲麥克唐納參加巴黎奧運資格系列賽上海站的滑板碗池賽。(美聯社)
51歲麥克唐納參加巴黎奧運資格系列賽上海站的滑板碗池賽。(美聯社)

在一眾青澀面孔的滑手中，觀眾不難在巴黎奧運資格系列賽上海站的滑板碗池賽場裡，找到老將麥克唐納(Macdonald)自由馳騁的身影。

皺紋和白髮讓他在一眾年輕面孔中格外醒目，而他臉上燦爛的笑容也分外耀眼。這是麥克唐納為奧運夢想發起的衝刺，他是本次比賽中最年長的運動員，還有兩個多月就迎來51歲生日——而此次碗池項目的44名滑手中，32位出生在2000年以後。

年齡只是個數字

與比自己年輕一代、甚至兩代人的選手同場競技，麥克唐納有著自己的年齡哲學。他表示：「年齡只是一個數字。你不會因為歲數大了就扔下滑板，相反，不再玩滑板才說明你已經老了。」

麥克唐納在12歲時第一次踏上滑板後，就一直和「老伙計」相伴至今。「我像這些孩子一樣大的時候就拾起了滑板，每天都在學習新的技巧和刷新對這項運動的理解。」麥克唐納講述道，用他的話說，滑板是「精神和身體的雙重支柱」。

自從1994年成為職業滑手，麥克唐納在30年的職業生涯中席捲了無數榮譽。這個目前保持著世界極限運動會U池項目獎牌數紀錄的「老頑童」已被視為滑板界的傳奇人物。此前從未想過登上奧運舞台的麥克唐納，在兩年前加入英國國家隊後，意識到自己的奧運夢還有一搏。

在說服了妻子後，麥克唐納開啟了衝擊奧運之旅，而他的訓練伙伴，則是與他組成「最萌忘年交」的國家隊隊友、13歲的卡爾維特(Tommy Calvert)。

51歲麥克唐納參加巴黎奧運資格系列賽上海站的滑板碗池賽。(新華社)
51歲麥克唐納參加巴黎奧運資格系列賽上海站的滑板碗池賽。(新華社)

在一次採訪中，麥克唐納打趣道：「我每天都和這孩子晃在一起，我們聊著相同的話題，穿著相似的服飾，我和卡爾維特沒什麼不一樣……就是白頭髮多了點。」

最終麥克唐納以第40的世界排名，搭上了奧運資格系列賽的末班車來到了上海。

資格賽遭淘汰

17日預賽中，位於第一組出場的麥克唐納雖然憑藉第三滑零失誤的表現拿到64.04分，但在後起之秀雲集的賽場上僅位列第30名，無緣16強，提前結束了上海站征程。

面對這個結果，麥克唐納沒有表現出沮喪，他賽前就預料到年輕滑手們已趕超了自己，而對他來說，能站在衝擊奧運席位的賽場上，已經是一件「很酷」的事了。

「我們是競爭關係，但我們也希望能激發出彼此最高的潛力。我不想因為其他人失誤而僥倖獲得勝利，我希望我是因為發揮出自己最棒的水平而獲勝。」麥克唐納自豪地闡述著滑板運動中特殊的友情。

觀眾們可能不太會記得麥克唐納比賽中的某一動作，但卻會被這個富有激情的「老頭」在場邊鼓勵其他滑手的鏡頭所感染。

「滑板是沒有界限的。」這是鍾愛滑板一生的老將對這項運動的深刻理解。

「看到孩子們在玩滑板，我真的很高興，更讓人不可思議的是，熱愛滑板的風吹到了世界上很多地方。」麥克唐納說，「特別是在上一個奧運周期，滑板運動得到官方支持後，已經變成孩子們觸手可及的運動。」

「哪裡有水泥地，哪裡就有滑板。」

巴黎奧運

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