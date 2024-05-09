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巴黎奧運傳遞聖火 中國女星趙露思將擔任火炬手

世界新聞網／輯
25歲的趙露思是戲劇流量女神。(圖／中天娛樂台提供)
25歲的趙露思是戲劇流量女神。(圖／中天娛樂台提供)

中國女星趙露思成為2024巴黎奧運火炬手的一員，將在第10站傳遞奧運聖火。

25歲的趙露思是戲劇流量女神，曾主演電視劇「星漢燦爛·月升滄海」、「偷偷藏不住」。根據奧林匹克官網，5月18日-19日，火炬將在第10站熱爾省進行傳遞，熱爾省位於地中海和大西洋之間，距離比利牛斯山脈近在咫尺，被譽為「小托斯卡納」。 

法國熱爾站的10名火炬手中，除趙露思外其他均為法國人。據悉，趙露思中學時曾獲得過奧林匹克之旅中國少年形象大使獎盃。

另據中央社報導，希臘4月16日在奧運發源地奧林匹亞（Olympia）點燃奧運聖火，接著在4月26日舉行的儀式中，將聖火移交巴黎奧運主辦單位。

曾在奧運摘下金牌的法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou）高舉火炬走下甲板，接著把火炬傳給帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）短跑冠軍凱塔（Nantenin Keïta），凱塔再將火炬交給法國饒舌歌手朱爾（Jul），點燃了奧運聖火火盆。

聖火上岸後，1萬名火炬手會將聖火傳遞到法國64個地區。它將在長達1萬2000公里旅程中穿越400個城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外屬地，並於7月26日成為巴黎奧運開幕式焦點。

趙露思將傳遞巴黎奧運聖火。（取材自微博）
趙露思將傳遞巴黎奧運聖火。（取材自微博）

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