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奧運金牌憂塞納河整治不及 巴黎：勢在必行沒備案

中央社／巴黎15日電
巴黎奧運將在常受汙染的塞納河舉辦游泳比賽，令人不安。（路透）
巴黎奧運將在常受汙染的塞納河舉辦游泳比賽，令人不安。（路透）

繼國際奧委會後，巴西奧運金牌選手古尼雅（Ana Marcela Cunha）日前指出塞納河不適合游泳，盼以選手健康為先。法國體育部長和大巴黎區長都強調，塞納河整治工程如火如荼，做為奧運場地勢在必行，沒有備案。

巴黎奧運數月後登場。做為奧運與帕運鐵人三項游泳比賽場地，塞納河水質整治成果一直未達預期，引發質疑。去年8月檢測也因水質顯然不合格而取消，其中原因包括8月初的大量降雨。

繼國際奧委會2月24日要求巴黎準備開放水域游泳的「B計畫」後，巴西馬拉松游泳奧運金牌選手古尼雅7日再次重申對於塞納河水質與運動員健康的擔憂，並表示：「塞納河不是用來游泳的。」

古尼雅接受法新社採訪時說：「這令人擔心。去年也因此沒有採檢，但主辦單位還是堅持要在那裡舉辦。」她強調不是要抹滅塞納河的歷史地位，而是「選手的健康應該更重要」。

面對質疑，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月底在奧運村落成典禮承諾，他將會在塞納河游泳。

昨天體育與奧運部長歐迪亞-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）在受訪時也說：「我們都想在塞納河中游泳。」

她強調：「這是個龐大的計畫，動用大量精力。（前總統）席哈克就曾經承諾，馬克宏則給予規範與資源去達成。我們整體投資14億（歐元，下同），其中7億來自中央政府，由法蘭西島（Île-de-France）區長的行動計畫帶領。我們會做到的。」

被點名的法蘭西島，即大巴黎地區區長季佑（Marc Guillaume）在13日新聞簡報會表示，在塞納河游泳勢在必行，「奧運沒有B計畫」。

但他也說，奧運期間，若原定比賽當天檢驗未達標，唯一解決方式就是依照天氣與水質狀況「延後幾天」舉行。

季佑指出，目前好幾個工程正同時進行，整治行動雖有延宕，但整體還在可控範圍內。市府4年前就羅列出所有帶來汙染源項目，為使水質達標，必須解決清單的66%，而今年夏天前將能達成75%。

塞納河汙染的主要來源為廢水，河水中的大腸桿菌與腸球菌做為汙染程度指標，必須符合歐盟規範。

巴黎水道網絡雖廣但卻方向單一，強降雨時，下水道與汙水處理廠無法及時應對，當管線水位過高時，塞納河會被用做提升閥，以避免雨水與汙水混合物溢出大街，因此大量水流會把汙水帶進塞納河。

建造蓄水池可減緩強降雨的衝擊，幾個工程也如火如荼進行，其中巴黎市中心奧斯特里茲車站（gare d’Austerlitz）後方蓄水池預計將於明年4月完工，可儲存2萬立方公尺的雨水，相當於20座奧運規格游泳池。

另一個問題則是不少房子與遊艇船隻廢水都直接排到河裡。季佑指出，目前32%有不當管線的住宅已修正，並重新連接至汙水管線，奧運之前比例可至35%到42%。船隻廢水也正改善。

此外，游泳計畫也正強化汙水處理廠的設備更新，以最新科技提升滅菌效能。

據法新社報導，去年9月至12月多處的水質檢測未達歐盟規範。季佑指出，6月初將重啟檢驗程序，將增加取水點，以更快檢測出汙染來源；分析水質的實驗室數量也將加倍。

塞納河自1923年起禁止游泳，60年代起水質急速惡化。席哈克（Jacques Chirac）1990年曾經發下要讓巴黎人在塞納河裡游泳的豪語。

塞納河整治是法國盼望奧運能留下來的重要資產之一，換言之，政府希望藉由巴黎奧運的推力，將在塞納河游泳的願望化為現實。

塞納河河道目前規劃於2025年夏季開設23個可開放游泳的地點，其中3個將在巴黎市。然而對於政府的邀請，多數民眾持觀望態度。

市民艾默里克（Emerik）向巴黎人報（Le Parisien）語帶嘲諷說：「顯然這裡不是馬爾地夫或峇里島，但這也不是新鮮事了。我們都說塞納河很髒，我覺得不會有人想下去游泳。」

巴黎奧運 檢測 馬克宏

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