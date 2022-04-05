再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

在北京2022年冬奧會上為中國代表團取得兩金一銀的歷史性成績後，中美混血自由式滑雪 運動員谷愛凌 (Eileen Gu)將傳播健康生活方式、讓世界更團結作為自己的新使命。

近日，在一場由瑞士手錶製造商萬國表在北京舉辦的活動間隙，谷愛凌說：「讓這麼多以前從未聽說過自由式滑雪的人能夠第一次聽到我這個年輕的混血女孩的聲音，我感到非常榮幸。」

作為在北京冬奧 上最受關注的運動員之一，谷愛凌包攬U型場地技巧金牌、大跳臺金牌和坡面障礙技巧銀牌，成為第一位在一屆冬奧上獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

「我最大的目標是激勵更多的中國孩子，尤其讓年輕女孩們聽說自由式滑雪，並親自嘗試。」谷愛凌說。

賽場外的谷愛凌是一名時裝模特，也即將成為史丹福大學的學生。她在微博上擁有650萬粉絲，在Instagram上擁有150萬粉絲。谷愛凌表示，希望利用自己在社交媒體上的影響力為社會產生積極影響。

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

「我專注於利用我從冬奧會上獲得的平台影響力發聲，繼續推廣滑雪運動和健康的生活方式，改變美麗的標準，促進自信和健康，而不是讓自己挨餓和遠離戶外。這是我現在想說的一些話，無論何時我都會大聲說出來。」她說，「我總是想談論健康問題，促進體育運動。我希望每個人都能自信和快樂。」

另外，谷愛凌說，未來也會考慮為中國的女孩們組織體育比賽和戶外露營等活動。

母親谷燕在大約30年前從中國移民到美國，將谷愛凌撫養成人。「我從小就說，我在中國時我是中國人，在美國時我是美國人。我認為這兩個國家對造就今天的我同樣重要，這方面沒有競爭，沒有哪一個比另一個更好。」谷愛凌說。

「真正的意義在於欣賞每一種文化的不同方面並吸收其中的養分，這就是我的視角。它給了我所擁有的文化彈性，它讓我懂得欣賞世界各地的不同文化。從這個意義上說，我對這兩種文化都懷有深深的敬意和感激之情。」

谷愛凌在採訪中可以流暢切換北京話和英語，她希望利用體育在不同的文化之間架起更多的橋梁。

「運動沒有邊界，沒有年齡、性別、種族或文化限制，每個人都可以參與。這是在不同國家之間形成溝通、促進互聯的最簡單方式。」

谷愛凌也因為對食物的熱愛登上新聞頭條。她一邊吃著韭菜盒子，一邊等待坡面障礙技巧資格賽分數的視頻在社交媒體上瘋傳。

「我最喜歡的中國食物是餃子，但必須是自己家包的。任何有松露的西餐我都喜歡，我一直都是松露的粉絲，我旅遊的時候都帶著自己的白松露油。」

「每次在中國我都會學到更多的東西，因為中國是一個充滿多樣性的地方，有很多方言、很多種類的食物和很多文化差異。」谷愛凌說。

「我最喜歡中國的一個方面就是飲食文化，比如每個人都把盤子放在可以旋轉的大桌子上分享所有食物，這比每人只點一道菜好多了。」谷愛凌說，「這裡有豐富的多樣性，有更多的選擇。我可以嘗試任何東西，有一種共享文化、共享時間和共享美食的感覺，我認為這是中國文化深處的特徵。」