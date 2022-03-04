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北京帕運開幕 史上首次盲人點火 李端曾在鳥巢奪金

體育新聞組／綜合報導
北京冬殘奧會開幕式，最後一棒火炬手李端摸索火炬嵌入的位置。（新華社）
北京冬殘奧會開幕式，最後一棒火炬手李端摸索火炬嵌入的位置。（新華社）

北京2022冬季帕運（又稱殘奧）4日晚間將在北京國家體育場登場，「點火的人不一樣了。」開幕式導演沈晨說，「我們用了最大膽的方式，邀請一位盲人來點火。

北京日報報導，北京帕運最後一棒火炬手是跳遠選手李端，走上雪花台時，觀眾可以看到伸出手去觸碰象徵著各代表團的「小雪花」。沈晨解釋，「大家能感覺到，火炬手在觸摸世界、認知世界，他像是用內心的火焰點燃了我們，這一點小小的火苗照亮了整個天地。尤其在與微火的概念結合後，點火環節展現著中國人生生不息的傳承。」

北京冬殘奧會開幕式焰火表演。（新華社）
北京冬殘奧會開幕式焰火表演。（新華社）

不過，導演組依然時刻關心著李端的安全問題，不斷提醒他注意火焰，別烤到臉。「沒問題！」李端向他們保證，「雖然看不到火焰的光亮了，但我還能感受到它的溫暖，就在我臉的右上方。」

李端從小喜歡打籃球，曾兩次入選國家青年隊，獲得過全國青年男籃的扣籃冠軍，王治郅、陳可都是他那時的隊友。但1997賽季，李端為了打掃衛生而移動了一個滅火器，滅火器底部突然爆炸，上端部分飛起來直接擊中了他的腦門。昏迷多天後，18歲的李端再次醒來，已經失去了光明和右手食指第一節。不能打籃球了，他就開始學盲文和盲人按摩。

中國國家主席習近平（左）出席北京冬殘奧會開幕式。（新華社）
中國國家主席習近平（左）出席北京冬殘奧會開幕式。（新華社）

後來，中國殘聯和各級殘聯在尋找殘疾人運動員時，李端被發現，再次重啟了運動生涯。考慮到他彈跳力好、腿長的特點，教練把跳遠定為李端的主項。

「練跳遠必須要跑得直，而且步點要準，步子大了，踩過起跳區就犯規了，步子小又沒進起跳區，歪了還跳不進沙坑。」李端覺得，這種感覺和插上主火炬的那個瞬間很像，要準確，要膽大心細。

「比賽時，我需要全場安靜，讓我和教練聽到需要的聲音。」2008年李端在「鳥巢」摘得北京帕運三級跳遠金牌。

圖為烏克蘭代表團入場。（中新社）
圖為烏克蘭代表團入場。（中新社）

北京 導演 運動員

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