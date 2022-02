冬奧／俄花滑少女神還原神力女超人 釣出本尊：超愛的

俄國 17歲花滑女將特魯索娃(Alexandra Trusova),先前奪下冬奧銀牌卻不慎情緒暴走,在後台失聲痛哭。所幸之後平復心情,在表演賽中以神還原「神力女超人」裝扮,獲得現場觀眾滿堂彩,這一幕也讓飾演「神力女超人」的蓋兒加朵(Gal Gadot)看得目不轉睛,大讚「超愛的!」

在閉幕滑冰表演賽,特魯索娃將屈居銀牌的悲憤情緒轉化成動力,調適好狀態、大展身手,以「神力女超人」裝扮華麗亮相,並屢次上演高難度美技征服全場觀眾的心。此表演也獲得「神力女超人」本尊蓋兒加朵關注,在微博 分享特魯索娃表演影片並大讚寫下,「我超級愛!謝謝妳特魯索娃。」得到本尊認可的特魯索娃,也在隨後回覆「謝謝您,我很開心」。

特魯索娃日前在長曲決賽,雖上演高難度的5個四周跳,被認為有機會奪冠,但最終仍不敵同胞謝爾巴科娃(Anna Shcherbakova),飲恨摘銀。賽後她也相當不甘心,淚灑後台,並怒吼著「大家都有金牌,只有我沒有!恨死這項運動,自己再也不會再滑冰了。」幸虧最後重新拾起笑容,以亮麗姿態重回場上,讓全世界觀眾能一飽眼福。

Wonder Woman, Alexandra Trusova, was congratulated by Wonder Woman fan, Gal Gadot on Weibo pic.twitter.com/f4r1MpQkHY