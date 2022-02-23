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冬奧／俄花滑少女神還原神力女超人 釣出本尊：超愛的

聯合新聞網 / 綜合報導
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社

俄國17歲花滑女將特魯索娃(Alexandra Trusova)，先前奪下冬奧銀牌卻不慎情緒暴走，在後台失聲痛哭。所幸之後平復心情，在表演賽中以神還原「神力女超人」裝扮，獲得現場觀眾滿堂彩，這一幕也讓飾演「神力女超人」的蓋兒加朵（Gal Gadot）看得目不轉睛，大讚「超愛的！」

在閉幕滑冰表演賽，特魯索娃將屈居銀牌的悲憤情緒轉化成動力，調適好狀態、大展身手，以「神力女超人」裝扮華麗亮相，並屢次上演高難度美技征服全場觀眾的心。此表演也獲得「神力女超人」本尊蓋兒加朵關注，在微博分享特魯索娃表演影片並大讚寫下，「我超級愛！謝謝妳特魯索娃。」得到本尊認可的特魯索娃，也在隨後回覆「謝謝您，我很開心」。

特魯索娃日前在長曲決賽，雖上演高難度的5個四周跳，被認為有機會奪冠，但最終仍不敵同胞謝爾巴科娃(Anna Shcherbakova)，飲恨摘銀。賽後她也相當不甘心，淚灑後台，並怒吼著「大家都有金牌，只有我沒有！恨死這項運動，自己再也不會再滑冰了。」幸虧最後重新拾起笑容，以亮麗姿態重回場上，讓全世界觀眾能一飽眼福。

俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社。
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社。

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