我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

「中國行動計畫」助長仇亞 司法部擬改名 但相關調查繼續做

冬奧／日韓感人冰上友情 小平奈緒坦言就是為李相花拚戰

聯合新聞網 / 綜合報導
小平奈緒(右)與李相花在世界競速滑冰女子短距離項目交鋒10多年，兩人既是對手也是好友。 美聯社
小平奈緒(右)與李相花在世界競速滑冰女子短距離項目交鋒10多年，兩人既是對手也是好友。 美聯社

韓日「冰上女皇」李相花和小平奈緒在世界競速滑冰女子短距離項目交鋒10多年，不過兩人既是對手也是好友，先前李相花在轉播冬奧時看到日本好友小平奈緒無緣連霸還熱淚盈眶，近日她在社群媒體上放上兩人合照，流露出深厚情誼。

現年33歲的李相花及36歲的小平奈緒為舊識，2018年平昌冬奧，李相花尋求在500公尺項目三連霸，最後不敵小平奈緒以銀牌坐收，不過小平奈緒披著日本國旗抱著流淚的李相花一幕獲得兩國粉絲大讚，還被譽為是該屆冬奧的最佳場面之一。

李相花因傷勢纏身2019年毅然決然結束選手生涯，不過小平奈緒仍繼續征戰，可惜在本屆冬奧表現不如預期，賽後接受媒體聯訪時，小平奈緒也是先抬頭找轉播席的好友，並喊著：「相花過得好嗎？我很想妳。」接著才表示：「今天表現不好，會繼續加油的。」

小平奈緒透露，自己還會堅持要參加冬奧的最大動力就是李相花，「原本以為不會再參加北京冬奧，但幸虧相花的助威，我才看到了希望。我總覺得只有在相花和粉絲面前才能滑好冰，所以選擇參賽。」

李相花在自己的社群媒體上傳了兩人的合照，寫下「時隔4年的再次見面，想死你了！永遠的競爭對手、同行，以及讓我走到平昌冬奧會的原動力和支柱—永遠是我的朋友以及奧運冠軍。」小平奈緒也用韓語留言回應，「終於見面了，非常高興。」

小平奈緒後來也用自己的社群媒體感謝李相花，「因為經歷過類似的困難，我們都能夠理解彼此的情緒。之後等到可以旅遊的時候，我們計畫要去迪士尼，一起愉快地共度時光」

社群媒體 日本 北京冬奧

上一則

冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援

延伸閱讀

冬奧又「浪漫」合體？柳鑫宇8次「公主抱」羽生結弦

冬奧又「浪漫」合體？柳鑫宇8次「公主抱」羽生結弦

冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援

冬奧／冰墩墩壓軸滑倒 羽生結弦神救援
北京自己看開心？CNN：冬奧國際文宣不成功

北京自己看開心？CNN：冬奧國際文宣不成功
轉播北京冬奧賠錢？NBC仍看好未來巴黎及洛杉磯奧運

轉播北京冬奧賠錢？NBC仍看好未來巴黎及洛杉磯奧運

熱門新聞

俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

2022-02-20 03:00
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

2022-02-13 23:49
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。（美聯社）

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

2022-02-16 07:51
瓦莉娃在短曲項目表演後淚水潰堤，目前她以82.16分暫居排名第一。(美聯社)

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

2022-02-15 10:36
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽19日在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。 新華社

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

2022-02-19 09:08

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍