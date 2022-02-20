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冬奧／失常？高齡？美名將留遺憾 雪佛林沮喪 懷特痛哭

編譯陳韻涵／綜合20日電
26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林，這次表現自己也不滿意。(美聯社)
26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林，這次表現自己也不滿意。(美聯社)

美國隊此次冬奧派出多位名將出征，但部分名將「年事已高」，結果表現不如預期，令人失望、揪心。

美國隊過去在奧運通常很快拿下金牌，此次卻等到第五天才傳出捷報，由茱莉亞‧馬里諾(Julia Marino)在單板滑雪女子坡面障礙技巧賽中拿下銀牌；單板滑雪女子障礙追逐賽老將琳西‧傑可貝利斯(Lindsey Jacobellis)9日為美國隊奪得北京冬奧第一面金牌，36歲的她成為美國史上最年長冬奧金牌得主。

美國隊在北京奧運奪金的等待時間，是21世紀奧運中迄今最長的一次；上一次要回溯到1939年德國加爾米施-帕滕基興(Garmisch-Partenkirchen)奧運，美國隊等了九天才奪金，類似情況發生在1988年的卡加利(Calgary)冬奧，當時等了七天才拿下首金。

26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林這次表現自己也不滿意。(美聯社)
26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林這次表現自己也不滿意。(美聯社)

在名將失常方面，曾拿下奧運兩金一銀的26歲滑雪明星米凱拉‧雪佛林(Mikaela Shiffrin)此次六場比賽中，有三場喪失參賽資格或未完賽，最終只在女子滑降排名18，超大曲道賽排名第九；另外在高山滑雪混合團體賽方面，美國隊以些微差距將銅牌拱手讓給挪威隊，雪佛林不僅未在個人賽得獎，也沒有幫助隊友站上頒獎台。

「飛行番茄」懷特在北京冬奧失誤多次。(美聯社)
「飛行番茄」懷特在北京冬奧失誤多次。(美聯社)

另一位美國傳奇名將「飛行番茄」懷特(Shaun White)11日在單板滑雪男子U型場地技巧失誤，僅獲第四名。

現年35歲的「奧運三金王」賽後淚流滿面的向觀眾致意，在掌聲與淚水中退役；懷特的三面金牌分別在2006年多倫多冬奧、2010年溫哥華冬奧，以及2018年平昌冬奧中獲得。

「飛行番茄」懷特在北京冬奧失誤多次。(美聯社)
「飛行番茄」懷特在北京冬奧失誤多次。(美聯社)

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