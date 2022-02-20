北京冬奧畫句點 嚴格防疫、瓦莉娃禁藥將被人銘記

俄羅斯15歲花式滑冰選手瓦莉娃(左)與她的教練圖貝瑞茲(右)。(美聯社)

北京今天將把冬季奧運 會主辦棒交給義大利米蘭-柯蒂納戴比索，路透報導，本屆冬奧將因其極端的COVID-19防疫手段，以及俄羅斯 15歲花滑天才瓦莉娃禁藥爭議，為世人所銘記。

北京冬季奧運會籠罩在政治議題之中。數個國家因中國人權紀錄不彰，對北京冬奧 祭出外交抵制，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則出席開幕式，展現與中國國家主席習近平團結一致反西方的立場。

與此同時，烏俄衝突箭在弦上，白宮11日警告，俄羅斯可能在幾天內入侵烏克蘭，甚至在北京冬奧20日落幕前就展開行動。

儘管如此，各國代表隊選手未在中國針對維吾爾族等爭議議題發表意見，讓北京免於難堪局面，在冬奧現場的數以千計名外國記者被困在「閉環泡泡」內，也無法進行更廣泛的報導。

嚴加封鎖的「閉環泡泡」阻止了COVID-19疫情在奧運會上傳播開來或進入社區，也證明中國清零政策確實沒有任何緩解的跡象。

許多運動員的奧運夢因COVID-19檢測呈陽性無法參賽而破滅，有些選手的備戰工作因強制隔離令而遭打斷。代表隊官員和選手要求改善條件，包括更好的食物、網路、訓練設備和更多空間。

現年18歲、出生於舊金山的谷愛凌（Eileen Gu）2019年決定在本屆冬奧披上中國隊戰袍，她場上風光拿下2金1銀，成為地主國家喻戶曉的滑雪明星，卻也陷入國籍和特權爭議。

在谷愛凌助攻下，中國隊以9金4銀2銅刷新隊史最佳成績，她的出色表現也為中國雪上運動發展加分；今晚出席北京冬奧閉幕式的習近平希望主辦冬奧能帶動中國3億人參與冬季運動。

至於本屆冬奧獎牌排行方面，僅擁有550萬人口的冬季運動強權挪威，以16金8銀13銅稱霸獎牌榜，德國12金10銀5銅居次，地主中國位居第3。

若以總獎牌數來看，挪威豐收37面居冠、俄羅斯奧會代表隊32面居次，德國27面名列第3，中國則以15面排在第11。

北京冬奧雖不公開銷售門票，但中國民間掀起熊貓吉祥物「冰墩墩」搶購熱潮。不過，在美國，國家廣播公司（NBC）轉播的北京冬季奧運開幕典禮平均吸引近1400萬民眾收看，電視收視人數僅約4年前上屆冬奧一半。

世人日後談起北京冬奧，最大話題將圍繞在俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥爭議之中。

瓦莉娃7日出戰花滑團體賽時，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手，寫下花滑歷史新頁，她的優異表現也讓俄羅斯奧會代表隊以74總分拿下團體賽金牌。

然而，俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日接獲瓦莉娃去年藥物檢測陽性通知，並對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日一上訴即解除禁令。

體育仲裁法庭14日宣布，瓦莉娃可以續留北京冬奧參加個人賽事。這位花滑新星15日在個人短曲項目賽事表現亮眼，技壓各國好手，以82.16分搶得第一。

但瓦莉娃17日在女子個人長曲項目比賽時失誤頻頻，短曲加長曲總分拿到第4名，無緣獎牌。瓦莉娃賽後顯得十分沮喪，她的教練「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）被人目擊，在子弟兵臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。

當下，可以聽到圖貝瑞茲問瓦莉娃：「你怎麼放棄了？你怎麼放棄了？妳說呀。」

對此，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）在記者會上說：「當我看到她身邊最親近的人，是如此冷酷對待她，我真的感到不寒而慄。」

瓦莉娃禁藥事件佔盡北京冬奧新聞版面，並掀起關於奧運賽場是否適合未成年人的辯論，也促使世界最高層級的反禁藥組織調查瓦莉娃身旁的團隊。

本屆北京冬奧是COVID-19時代以來的第2場奧運賽事；下屆冬奧預定於2026年2月6日至22日在義大利米蘭-柯蒂納戴比索（Milan-Cortina d'Ampezzo）舉辦，並將在米蘭舉辦開幕儀式。