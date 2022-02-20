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圖輯／北京冬奧閉幕 交棒2026義大利雙城

圖輯／北京冬奧閉幕 交棒2026義大利雙城

記者陳政錄／即時報導
北京冬奧閉幕典禮結尾，打出「One World」字樣。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮結尾，打出「One World」字樣。(美聯社)

據新華社報導，北京第24屆冬季奧林匹克運動會閉幕式20日晚，在中國國家體育場（鳥巢）舉行，中國國家主席習近平、國際奧委會主席巴赫出席閉幕式。

在開場「點亮」環節後，各代表團掌旗官和運動員進場，根據畫面顯示，台灣代表團順序與開幕式相同，同樣在日本之後、香港之前。

冬奧閉幕式上，還舉行越野等賽事頒獎儀式、志願者表揚和下屆奧運會主辦方義大利米蘭表演，北京、米蘭雙方和奧會代表致詞等。

北京冬奧閉幕後，下屆冬季奧運會預定於2026年2月6日至22日，在義大利米蘭-柯蒂納戴比索舉辦。

台灣代表團由高山滑雪女將李玟儀一人掌旗出席，並與奧會工作人員參與閉幕式。

本屆北京冬奧台灣有4名選手參賽，分別是高山滑雪女將李玟儀、男子何秉睿，雪橇女將林欣蓉、競速滑冰女將黃郁婷。

4日開幕式時，由何秉睿、黃郁婷擔任掌旗官，林欣蓉已返台、黃郁婷赴美備戰其他賽事、何秉睿在比賽時受傷，因此閉幕式由19歲的李玟儀擔任掌旗官。

北京冬奧閉幕典禮上的中國代表隊。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮上的中國代表隊。(美聯社)
中國國家主席習近平出席北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
中國國家主席習近平出席北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)

中央社北京20日綜合外電報導

北京冬奧閉幕式今晚8時在北京國家體育場（鳥巢）登場，意味COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代的第2場奧運盛會落下帷幕。

路透報導，北京冬季奧運會閉幕式與開幕式皆由中國名導張藝謀執導。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）坐在中國國家主席習近平旁，兩人中間空了一個位子。

表演節目「點亮」拉開閉幕式序幕，奧運聖火懸浮在巨大的雪花中，降到場館地板，孩童手持雪花造型燈籠，「一閃一閃亮晶晶」（Twinkle, twinkle little star）曲調響起。

另外，12輛採用12生肖的造型的冰車駛入，表演孩童登上冰車，在場內滑行，滑行軌跡成為一個中國結。

賽程結束後仍在北京的各國代表隊選手在經典歌曲「歡樂頌」之中入場。現場並進行本屆冬奧最後比賽項目的頒獎典禮。

台灣代表團則由19歲的滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，與團本部隊職員包括秘書高馥淇等人參加閉幕。

北京冬奧組委會開、閉幕式工作部長常宇先前指出，北京是世界上唯一一個「雙奧之城」，此一元素會在閉幕式時呈現。

新華網報導，2008年北京夏季奧運會創造了向志工致敬環節，從此成為奧運閉幕式上的傳統。在這一歷史背景下，向志工代表致敬環節今天於國家體育場重現，體現「雙奧北京」特點。

閉幕式現場並進行奧運會旗交接儀式，北京市市長陳吉寧將奧運五環旗交給國際奧委會主席巴赫。巴赫則將會旗交給下屆冬奧主辦城市義大利米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala），和柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）市長格迪那（Gianpietro Ghedina）。

2026年冬奧在米蘭和柯蒂納戴比索舉辦，這也將是史上首次由兩座城市聯合主辦冬季奧運盛典。此外，部分賽事也將在威尼斯舉辦。

這兩個城市也在北京冬奧閉幕式上帶來表演「雙城璧合·聚力聯輝」。2個分別象徵米蘭和柯蒂納戴比索的小孩邊走邊玩著地球儀，現場並播放2026冬奧的宣傳片。

英國廣播公司（BBC）報導，巴赫在閉幕式致詞告訴運動員：「你們不僅相互尊重，也相互支持。你們擁抱彼此，即便你們的國家因衝突而分裂。」

「你們克服這些分歧，彰顯在奧運社群中，我們都是平等的—無論我們長相，來自何方，或者我們信仰為何。」

巴赫說：「奧運會的這種團結力量，比欲分裂我們的力量更為強大：你們（運動員）給了和平一個機會。」

「但願世界各地的政治領導人，從你們團結、和平的榜樣中獲得啟發。」

致詞結束後，巴赫宣布為期16天的北京冬奧正式閉幕。最後，場館「鳥巢」上空以煙火打出「天下一家」和One World, One Family中英文字樣。

北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮上的美國選手。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮上的美國選手。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
北京冬奧閉幕典禮。(美聯社)
習近平和巴赫出席閉幕式。截圖自CCTV
習近平和巴赫出席閉幕式。截圖自CCTV
冬奧閉幕式演出。截圖自CCTV
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北京冬奧閉幕典禮結尾，打出「One Family」字樣。(美聯社)
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北京冬奧入場，台灣由高山滑雪女將李玟儀一人掌旗出席。新華社
北京冬奧入場，台灣由高山滑雪女將李玟儀一人掌旗出席。新華社
中國代表隊中，因此次冬奧竄紅的年輕的金牌得主谷愛凌、蘇翊鳴。截圖自CCTV
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北京冬奧 奧運 義大利

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