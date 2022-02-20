我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相強生：若俄侵烏 俄企業將不能用美元英鎊交易

英女王伊麗莎白二世染疫 目前輕症 未來一周居家工作

冬奧／谷愛凌一舉一動成焦點 在美華人心情喜悅又複雜

中央社／台北20日電
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

美國出生成長的北京冬奧選手谷愛凌日前代表中國隊奪得金牌後，成為這屆冬奧的焦點之一。而在美國的華人對谷愛凌看法複雜，有人同感驕傲，也有人認為她是中國國家宣傳機器的產物。

德國之聲中文網報導，谷愛凌奪得第一枚金牌那天，幾乎所有華人微信群裡都在討論她，人們拍下她在電視螢幕裡激動慶祝的樣子，發朋友圈稱讚她「好樣的」。

在美東一所大學教授文學的張大衛（化名）說，「我為華裔選手驕傲吶喊助威，體育運動可以突破華裔的刻板形象，讓華裔更有話語權進入主流社會」，已經移民到美國許多年的他認為，大多數美國主流媒體把華裔甚至亞裔塑造成理工學科的書呆子。

但張大衛也表示，谷愛凌為美國華裔帶來的影響非常複雜。已經有美國媒體指責谷愛凌「叛國」，張大衛擔心谷愛凌在美國生活、訓練卻代表中國隊參賽這樣的行為，會讓美國人質疑在美國的華裔是能夠融入美國主流社會，還是會在將來為中國做貢獻。

此外，他也在網上看到谷愛凌於2019年和習近平的合影，在合影中，谷愛凌站在一群運動員的中間，他稱這是「精心設計」的。

微信公眾號「正義補丁」的作者moreless也對此表示，「中國總是把奧運拿金牌跟國家強大聯繫起來，所以在中國，奧運本身就是政治。谷愛凌本身就是祖國強大了，美國人都來歸化中國人的敍事代言人。」

針對外界對其「忠誠」、國籍等議題的質疑，谷愛凌選擇不正面回應，常以「當我在中國時，我是中國人；當我去美國時，我是美國人」來回應。

然而，住在美國田納西州的Nancy卻對上述說法感到困惑，認為自己反而「在美國覺得不夠美國，在中國覺得不夠中國。」

報導說，對許多華人來說，他們自己在中國和美國都難以融入，更是因為疫情而不得不陷入兩難，是放棄在美國建立的一切回中國發展；或留在美國，和在中國的親人長久難以見面，他們從谷愛凌身上看不到自己的影子，也很難與她共情。

谷愛凌 華裔 華人

上一則

NBA／詹姆斯最後一季想「和兒同隊」：他在哪我就在哪

延伸閱讀

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
叛徒、貪財? 美媒視谷愛凌為敵人 中媒：有多恨

叛徒、貪財? 美媒視谷愛凌為敵人 中媒：有多恨
冬奧／俄涉禁藥 不頒獎…美團體滑冰 閉幕前領不到銀牌

冬奧／俄涉禁藥 不頒獎…美團體滑冰 閉幕前領不到銀牌
綠色奧運+科技奧運 中達成2成就「說話更大聲」

綠色奧運+科技奧運 中達成2成就「說話更大聲」

熱門新聞

俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

2022-02-20 03:00
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

2022-02-13 23:49
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。（美聯社）

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

2022-02-16 07:51
瓦莉娃在短曲項目表演後淚水潰堤，目前她以82.16分暫居排名第一。(美聯社)

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

2022-02-15 10:36
在北京冬奧獲得兩面金牌的瑞典競速滑冰選手馮德波昨天批評，讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。美聯社

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

2022-02-14 11:00

超人氣

更多 >
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說
亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪

亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪
勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4