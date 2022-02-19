習近平將出席北京冬奧閉幕 交接下屆主辦國義大利

圖為北京冬奧4日開幕式的照片。（美聯社）

北京冬奧 20日晚上8點舉行閉幕式，中國國家主席習近平出席閉幕式。籌備執行團隊之前指出，閉幕式將循簡約風格，以運動員為主角，沒有明星和專業演員，在最後熄滅冬奧火種時，規畫重現2008年夏季奧運 ，致敬「雙奧之城」。

綜合媒體報導，北京冬奧閉幕式18日已進行最後一次彩排，在奧運會會旗交接儀式上，2026年冬奧主辦國義大利 將呈現「杜林8分鐘」表演，主題為「雙城璧合．聚力聯輝」（Duality,Together），與北京冬奧會主題口號「一起向未來」不謀而合。藝術總監莉達卡斯特利表示，這次演員人數非常少，一方面是因為疫情，另一方面也認為「少即是多」，希望用很少的演員也能傳遞出重要的理念。

北京冬奧閉幕式總導演張藝謀之前透露，閉幕式將以運動員為主角，主色調採紅色，意味溫暖；燈籠、中國結等文化符號將作為表演元素融入儀式中。在最後熄滅冬奧火種時，會有2008年夏季奧運一個瞬間的物理重現，好像時光倒流，帶來一種「穿越感」。

閉幕式除習近平出席，2026年冬奧會主辦國義大利總理府體育事務國務祕書維扎利、米蘭市和科爾蒂納丹佩佐市的市長也出席。