冬奧／金妍兒批瓦莉娃 遭俄網友出征：30歲阿姨愛計較

金妍兒不滿俄花滑小天后瓦莉娃禁藥判決，在IG發出黑屏以示抗議，反遭俄國網友出征，圖為金妍兒與平昌冬奧吉祥物白虎。（路透）

現年31歲，曾在2010溫哥華冬奧女子花式滑冰奪金的退役南韓女將金妍兒，日前對俄國 花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥判決感到不滿，並在IG發出黑屏以示抗議寫下，「任何人都需遵守原則，沒有例外！」不過此番言論也遭俄羅斯 網友出征，認為她不該攻擊年僅15歲的少女。

對於國際奧會（IOC）允許涉嫌禁藥的瓦莉娃出賽個人單項一事，感到相當不滿的金妍兒，在IG發出一張全黑圖，並寫下「違反禁藥規定的運動員不能參加比賽。必須毫無例外地遵守這一原則。所有選手的努力和夢想都同樣珍貴。」獲得許多網友按讚分享，不過俄國網友則心生不悅，紛紛譴責金妍兒搞不清楚狀況。

有網友提出，因為瓦莉娃未滿16歲，所以被世界運動禁藥管制規範中定義為「受保護人」，還有被認為禁藥檢測 是在去年12月，所以國際體育仲裁法庭才會以「通知不及時」，讓她恢復出賽。俄網友就在留言區為瓦莉娃抱不平，並痛罵金妍兒，「笑死！一個30歲阿姨為一個15歲女孩感到羞恥？」、「瓦莉娃只是個15歲的孩子」、「你就這麼害怕輸給俄羅斯？」