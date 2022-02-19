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冬奧／瓦莉娃失金遭拷問 俄「冰雪女王」高壓執教曝光

體育新聞組／綜合報導
瓦莉娃（右）失金臉色慘白，教練圖貝瑞茲（左）追問原因，同時曝光高壓執教。（路透）
瓦莉娃（右）失金臉色慘白，教練圖貝瑞茲（左）追問原因，同時曝光高壓執教。（路透）

身陷禁藥風暴的俄羅斯花滑女將瓦莉娃（Kamila Valieva），在女單長曲出現多次失誤，最後與獎牌無緣。國際奧會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）表示，看到15歲的瓦莉娃數次跌倒，隨後在全球鎂光燈的關注下崩潰啜泣，以及瓦莉娃教練在賽後對待她的方式，令他覺得「非常不安」。

賽前被看好能奪金的大熱門瓦莉娃，在賽後顯得十分沮喪，她的教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）被人目擊，在瓦莉娃臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。當下，可以聽到圖貝瑞茲問她：「你怎麼放棄了？你怎麼放棄了？妳說呀。」

瓦莉娃去年12月遭採的檢體，被驗出內含禁藥，但她仍獲准參加北京冬奧的比賽，引起爭議。北京冬奧後，瓦莉娃的禁藥風暴仍會持續，她可能面臨懲處。

外媒指出，此次禁藥爭議已在這位15歲少女心中留下傷痕，未來想重新在奧運出發可能有難度，況且在「冰雪女王」圖貝瑞茲麾下的選手，競爭激烈、汰換率高，瓦莉娃可能也難逃被捨棄窘境。

以冷血、高壓執教風格出了名的圖貝瑞茲，在2014索契冬奧指導15歲花滑新星利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya），以高水準演出勇奪團體賽金牌，此戰也讓圖貝瑞茲為成為花滑界爭相網羅的教練。不過一戰成名的利普尼茨卡雅，則因長期飽受體力煎熬，離開圖貝瑞茲團隊，3年後就宣布退役。2018平昌奧運分別摘下金、銀的愛琳娜莎琪杜華（Alina Ilnazovna Zagitova）與梅德韋德娃（Evgenia Armanovna Medvedeva）也難逃此命運。

報導指出，圖貝瑞茲會要求年輕選手進行高強度訓練和嚴格飲食控制，且每天訓練超過12小時已是家常便飯。雖然很有效，但大多選手在長期高壓環境下悶出病來，最終選擇遠走高飛。

瓦莉娃（右）失金臉色慘白，教練圖貝瑞茲（左）追問原因，同時曝光高壓執教。（歐新社...
瓦莉娃（右）失金臉色慘白，教練圖貝瑞茲（左）追問原因，同時曝光高壓執教。（歐新社）

北京冬奧 風暴 奧運

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