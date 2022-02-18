冬奧／中國速滑電影 南韓選手淪「犯規王」被告上IOC

中國電影「飛吧，冰上之光」將南韓選手描述成不擇手段的犯規王，激起南韓民眾怒火。(取材自微博)

日前在串流平台愛奇藝上架的中國電影「飛吧，冰上之光」以短道速滑運動為題材，劇中一段描寫南韓 選手故意犯規的劇情引發韓媒關注，多年來致力於宣傳南韓文化的教授徐垧德更一狀告上國際奧會（IOC）。

韓中兩國最近才因北京冬奧 短道速滑判決問題爭執不休，7日舉行的北京冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽中，南韓選手黃大憲與李俊瑞原本分占小組第一及第二名，但裁判判定兩人犯規，取消兩人成績，中國選手因此拿下第一名；韓方對此提出強烈抗議，認為判決不公。

這部12日剛在愛奇藝上架的電影可能令情況雪上加霜。

「飛吧，冰上之光」描述一名熱愛滑冰的外送少年，受到曾是國家代表的母親影響，踏上成為短道速滑選手的旅程，在經歷一連串刻苦訓練後終於成為國家代表，但劇中一段比賽場景引發南韓觀眾不滿。

主角在劇中一場比賽中，遭南韓對手故意絆倒，導致左眼周圍受傷、血流不止，但仍未放棄比賽，最終奪回勝利。但這個「完美結局」在南韓觀眾看來無疑是對南韓選手的抹黑。

「飛吧，冰上之光」描述，主角因南韓選手「作弊」，左眼慘遭溜冰鞋刺傷。(取材自微博)

南韓誠信女子大學教授徐垧德今天在社群網站上發文表示，他已寫信向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）及所有委員告知此事，「這種行為甚至發生在奧運 舉行期間，對南韓短道速滑選手而言是非常嚴重的名譽誹謗」。

徐垧德指出，這部電影是在中國官方指導下製作發布，「這點更令人感到衝擊」，「主辦奧運的都市怎麼能利用煽動對特定國家的嫌惡情緒，來宣揚自己國民的愛國心」。

對此，徐垧德要求國際奧會嚴正警告北京市及北京冬奧會，避免「讓這種無恥行為再次在主辦奧運都市發生」，並主張不該再在「這種國家」舉辦奧運。