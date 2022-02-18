冬奧／谷愛凌摘第二金 俏皮比出「6」：中國牛牛牛

谷愛凌壓倒性勇奪第二金，說中國牛牛牛。(路透)

中美混血滑雪 好手谷愛凌 （Eileen Gu）在自由式滑雪女子U型場地技巧決賽技壓全場，前兩輪就獲取高分，讓對手望塵莫及，最終以95.25分高分收下冠軍寶座。對於自己穩定表現，她感到相當滿意，鬆了一口氣比出「6」的手勢說「中國牛牛牛！」，可愛模樣讓電視機前的觀眾瞬間融化。

先前在大跳台、坡道障礙賽中谷愛凌都在最後上演逆轉戲碼，為中國隊斬獲一金一銀，在壓軸項目自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，第一輪就滑出領先群眾的93.25高分，第二輪更提升至95.25分，在第三輪出賽前就已確定金牌到手。輕鬆取勝的她也坦言，人生第一次在出發前就確定奪金，「要好好享受奧運 最後一滑。」

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不過她也表示在第二輪有遇到一些小亂流，所幸最後有控制回來，「今天風勢對選手有不小影響，第二跳在空中差點被風搗亂，幸好還是有安全的完成動作，對此我感到相當驕傲。這一落地也將對我往後人生帶來極大不同。」

為中國隊拿下二金一銀的谷愛凌，喜悅之情表露無遺，甚至在頒獎典禮上戴著熊貓耳朵造型的毛帽領獎，並做出了「6」的手勢高喊「中國牛牛牛！」，俏皮模樣再度吸引大眾目光。