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冬奧／烏克蘭雪車女選手 藥檢呈陽性反應

中央社北京18日綜合外電報導
圖為烏克蘭雪車女子選手洪科（Lidiia Hunko）在北京冬奧期間接受藥檢，在合成代謝類固醇上呈陽性反應。路透
圖為烏克蘭雪車女子選手洪科（Lidiia Hunko）在北京冬奧期間接受藥檢，在合成代謝類固醇上呈陽性反應。路透

國際檢測機構（ITA）今天表示，烏克蘭雪車女子選手洪科在北京冬奧期間接受藥檢，在合成代謝類固醇上呈陽性反應。

國際檢測機構（International Testing Agency, ITA）在聲明中說，這份2月14日在延慶、也就是雪車比賽場地取得的樣本，內含脫氫氯甲基睾酮。

28歲的洪科（Lidiia Hunko），目前已暫時遭到禁賽。

她在北京冬奧新增的單人雪車（monobob）項目，獲得第20名。

這是北京冬奧期間，藥檢呈陽性反應的第3例，也是第2個有此狀況的烏克蘭選手。

國際檢測機構昨天才剛宣布，烏克蘭越野滑雪運動員卡明斯卡（Valentyna Kaminska）的藥檢結果，在幾種違禁物質上呈陽性反應，其中包括另一種合成代謝類固醇mesterol。

伊朗高山滑雪運動員薩韋-謝姆沙基（Hossein Saveh-Shemshaki）7日於北京的賽外藥檢中，在合成代謝類固醇上呈陽性反應，並於9日遭到禁賽。

俄羅斯花式滑冰明星女將瓦莉娃（Kamila Valieva），在北京冬奧第2週爆出使用禁藥，但呈現陽性反應的藥檢樣本，是去年12月於俄羅斯錦標賽中所採。

體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport, CAS）裁定，瓦莉娃可繼續參加北京冬奧。

15歲的瓦莉娃在花滑女單長曲比賽中數度摔倒，最後只獲第4名。

北京冬奧 檢測 烏克蘭

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