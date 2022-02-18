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中國涉新疆種族滅絕 奧運贊助商Airbnb默不作聲

中央社北京18日綜合外電報導
最新研究發現，贊助奧運的短租住宿平台Airbnb上有數百個房源地點在新疆和西藏，中國被控在這兩個地區侵犯人權並強迫文化同化。(Getty Images)
最新研究發現，贊助奧運的短租住宿平台Airbnb上有數百個房源地點在新疆和西藏，中國被控在這兩個地區侵犯人權並強迫文化同化。(Getty Images)

最新研究發現，贊助奧運的短租住宿平台Airbnb上有數百個房源地點在新疆和西藏，中國被控在這兩個地區侵犯人權並強迫文化同化。

在國際社會憂心中國侵犯少數民族人權、尤其是多為穆斯林的維吾爾族人權之際，北京現正主辦冬季奧運。

Airbnb是奧運最大贊助商之一，據報Airbnb已與國際奧林匹克委員會（IOC）簽署一份2019到2028年、金額達5億美元的合約。

法新社報導，根據總部位於英國倫敦的非營利性自由西藏組織（Free Tibet）所彙整數據，Airbnb在中國持續成長，推力之一就是在動盪的最西部地區約有700個房源。

這些房源約有380個在新疆，而北京當局已在當地關押了100萬名維族人民，以配合打擊宗教極端主義的行動。

另300個房源則在毗鄰的西藏，當地人權運動人士長久以來指控，中國政府從事宗教迫害和文化抹殺。

福斯財經新聞網（Fox Business Network）報導，總部位於美國舊金山的Airbnb曾聲援爭取種族正義的「黑命關天」（Black Lives Matter）運動、投票權、同性婚姻等政治性議題。

但到目前為止，Airbnb尚未針對維吾爾族穆斯林遭受中國當局種族滅絕一事公開發言。

白宮一名發言人表示，拜登政府已採取具體措施，包括實施簽證限制、全球馬格尼茨基人權問責法（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等金融制裁、出口管制、進口限制，並發布關於新疆的商業諮詢，警告企業若在新疆做生意，將有嚴重的法律、名譽和顧客風險。

這名發言人也表示，拜登政府呼籲七大工業國集團（G7）承諾，確保全球所有供應鏈中，絕不存在新疆等地的強迫勞動產品。

新疆 奧運 拜登

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