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2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

中央社／中國張家口18日綜合外電
谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（路透）
谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（路透）

北京冬奧中國隊混血滑雪明星谷愛凌，今天在自由式滑雪女子U型場地技巧賽事摘金，個人本屆冬奧包辦兩金一銀，不過她賽後不願講明會否在2026年義大利冬奧尋求衛冕。

法新社報導，過去兩周以來，谷愛凌無疑是這屆北京冬奧最響叮噹的人物之一，更因出色表現在中國家喻戶曉。她說已收到數以百計其他女孩的簡訊，表示受她感召要投身滑雪運動。

谷愛凌坦言終於在今天女子U型場地技巧決賽前開始感覺有壓力，但她也說無論是來自場內還是場外，這些壓力都是很好的激勵。

谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（路透）
谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（路透）

她說：「我還在確定人生目標，但能夠創造出某種正向的改變已遠超出我自己的預期。」

她不願鬆口4年後會否到義大利冬奧尋求衛冕。谷愛凌正準備今年稍後進入史丹福大學就讀，她說會否繼續在自由式滑雪場競逐，目前還沒有想法。

「我仍愛滑雪，也渴望繼續比賽，但這某種程度得取決於資源、時間和我要做的其他事。我會去做所有覺得對的事，希望無論我的角色為何，都能帶來正向改變。」

谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（美聯社）
谷愛凌在北京冬奧包辦兩金一銀。（美聯社）

她說目前最想做的是和母親與外婆一起去吃涮羊肉，「從開幕典禮到今天，我每天都在滑雪，真的是倦了，不過我能感受到平順、熱忱並滿懷感恩，也為自己感到驕傲」。

滑雪 谷愛凌 北京冬奧

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