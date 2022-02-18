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冬奧／俄花滑鬧不合？特魯索娃怒吼：只有我沒有金牌

體育新聞組／綜合報導
屈居銀牌的特魯索娃賽後大爆走。（新華社）
屈居銀牌的特魯索娃賽後大爆走。（新華社）

因15歲花滑小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）涉嫌禁藥風波，讓外界質疑俄國代表團有人在背後故意操弄，即便俄羅斯隊單人花滑項目囊括金銀牌，但團隊氛圍卻相當弔詭，拿下銀牌的特魯索娃（Alexandra Trusova）甚至在賽後大暴走，怒吼「恨死這項運動、不想再參賽」，讓此爭議疑雲越滾越大。

特魯索娃在女子花滑長曲項目上演高難度5個4周跳，以177.13高分拿下長曲第一，但最終仍不敵同胞謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova），以總分251.73「銀」恨。總成績出爐後絲毫感覺不到喜悅的特魯索娃，不但在後台痛苦失聲，甚至情緒失控飆罵，「大家都有金牌，只有我沒有」、「我恨死每個人、我不想再比賽了」。

對於高水準的演出，外界也不禁質疑她遭到壓分，也非常同情她的遭遇，因為她是團隊裡唯一未在國際大賽獲得金牌肯定的選手，在賽後她也提及「沒有家人與狗狗陪伴、隻身一人待在北京3周，才導致情緒潰堤。」

而在後台特魯索娃拒絕與圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）互動的畫面，並大喊「我不喜歡！大家都知道」，網友也紛紛揣測是否還有內幕，而瓦莉娃大失常表現，也被指出是俄羅斯團隊背後的陰謀論，要她故意假摔錯失獎牌，才能讓頒獎儀式如期舉行。

不過也有人為她平反，「只是因為壓力太大，單純心態崩塌」、「她還補跳試圖爭取高分，應該不是故意」。但無論有沒有得牌，恐怕也是罵聲多於讚美。

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