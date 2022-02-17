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花滑團體賽頒獎因禁藥案推遲 美隊想帶獎牌回家

中央社北京17日綜合外電報導
美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）執行長赫希蘭德（Sarah Hirshland）表示：「（美國）運動員已表達了他們希望帶著獎牌回家的想法，儘管此刻的獎牌是銀牌。」美聯社
美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）執行長赫希蘭德（Sarah Hirshland）表示：「（美國）運動員已表達了他們希望帶著獎牌回家的想法，儘管此刻的獎牌是銀牌。」美聯社

俄羅斯選手瓦莉娃禁藥風波導致北京冬奧花式滑冰團體賽頒獎推遲，美國奧會今天表示，美國花滑代表隊已告訴國際奧會主席，他們原希望10天前團體賽結束後，就帶著銀牌回國。

瓦莉娃（Kamila Valieva）7日助俄羅斯奧會代表隊在北京冬奧拿下團體賽金牌，8日卻接獲去年12月25日所做藥檢通知，顯示她對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

由於禁藥爭議未決，在花滑團體項目奪銀的美國隊與鍍銅的日本隊都未領到獎牌。

國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）稍早指出，雖然美國花滑代表隊會見了國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），但日本隊拒絕與巴赫見面。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）執行長赫希蘭德（Sarah Hirshland）表示：「（美國）運動員已表達了他們希望帶著獎牌回家的想法，儘管此刻的獎牌是銀牌。」

赫希蘭德說，這是非常令人沮喪且棘手的情況，不只是對美國選手不公平，也對所有來此參賽並期待比賽誠信完好無損的所有運動員不公平。

赫希蘭德表示，她為美國選手感到驕傲，稱他們「成效高且有建設性」，但未透露更多美國隊與巴赫會面的細節。

瓦莉娃藥檢去年12月25日藥檢呈陽性，直到2月8日才公布結果是事件爭議焦點之一，而體育仲裁法庭（CAS）2月14日宣布，瓦莉娃可以續留北京冬奧參加個人賽，這位俄羅斯新星15日在短曲賽事表現亮眼，技壓群雌。

赫希蘭德稱讚瓦莉娃的滑冰技巧，不過赫希蘭德也點出其藥檢結果公布的時間問題。

「我尊重且理解正當程序，但有些事情應該也可以有所不同，其中最重要的是時機，這超出了（世界反禁藥組織，WADA）法規規定的範圍。」

此外，當被問及美國奧會是否已考慮過，一旦瓦莉娃禁藥爭議解決，大會將如何頒授獎牌給美國選手，赫希蘭德說，美方正在討論各種可能性，「但我們將舉辦一場超讚的派對」。

北京冬奧 俄羅斯 運動員

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