冬奧／陷禁藥風波…俄花滑小天后若得牌 不頒獎

國際奧會表示，外界對俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃禁藥檢測呈陽性一事的臆測肯定讓15歲的她很難熬。（美聯社）

國際奧會表示，外界對俄羅斯 花式滑冰美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥檢測呈陽性一事的臆測肯定讓15歲的她很難熬，但俄羅斯奧會（ROC）的優先要務是她的福祉。

瓦莉娃助俄羅斯奧會代表隊在北京冬奧 拿下團體賽金牌，8日卻接獲去年12月25日所做藥檢通知，顯示她對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，不過她不受禁藥醜聞的影響，15日在女子個人短曲項目賽事中技壓各國好手。

路透報導，瓦莉娃在爭奪金牌方面處於領先地位，不過金牌可能不會在北京冬奧期間頒發。在體育仲裁法庭（CAS）做出裁決後，瓦莉娃獲准出賽。

國際奧會（IOC）發言人亞當斯 （Mark Adams）表示：「她置身臆測風暴的核心，這對她來說肯定很難熬。我們當然有和（俄羅斯奧會）代表隊聯繫，瓦莉娃的福利是該隊的首要之務，我們對此當然也非常謹慎。」

由於瓦莉娃的B瓶檢體尚未接受檢驗，因此這起禁藥案尚未落幕。若長曲賽事結束後瓦莉娃進入前3名，則大會不會頒發任何獎牌。

亞當斯說：「賽事結果會打上星號，因為這些結果會是初步的，要等候進一步調查。」

亞當斯說表示：「我們希望不致走到這一步。我的心與運動員同在，但國際奧會必須照規矩來。」