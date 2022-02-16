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冬奧／歐美富國稱霸比賽 牙買加選手：我32歲才學滑雪

記者顏伶如╱綜合報導
來自非洲東北部的國家厄立特里亞的選手Shannon Abeda13日參加北京冬奧男子超大曲道競賽。(美聯社)
來自非洲東北部的國家厄立特里亞的選手Shannon Abeda13日參加北京冬奧男子超大曲道競賽。(美聯社)

非洲大陸有13億人口，非洲移民散布世界各地，但今年北京冬奧來自非洲國家的選手卻僅六人，比2018年冬奧減少一半。美聯社報導，非洲選手符合參賽資格的項目只有高山滑雪(Alpine skiing)及越野滑雪(cross-country skiing)；今年冬奧非洲選手當中只有一位女性：20歲馬達加斯加高山滑雪選手米亞莉提安娜‧克勒克(Mialitiana Clerc)。

部分不下雪國家 首度參賽

紐約時報分析，某些來自不下雪國家的選手，今年是第一次參加冬季奧運比賽；這是國際奧林匹克委員會(IOC)等組織推動的多元化倡議，但活動卻也引發爭議。

報導指出，來自牙買加、迦納、印度、東帝汶及摩洛哥的選手，在北京冬奧大曲道(Giant Slalom)隨著其他約60名滑雪選手一起滑下坡道，速度緩慢位居隊伍最後，姿態比較像是周末期間小試身手的滑雪愛好者，而非世界級參賽者。

今年冬奧非洲選手當中只有一位女性是20歲，來自馬達加斯加高山滑雪選手米亞莉提安娜...
今年冬奧非洲選手當中只有一位女性是20歲，來自馬達加斯加高山滑雪選手米亞莉提安娜‧克勒克。(Getty Images)

來自不下雪國家的這些選手裡，許多是第一次參加奧運比賽；43歲的加納選手麥迪爾(Carlos Maeder)是本屆冬奧最年長的滑雪選手，他接受訪問時笑著說：「我常常講，有一軍就有二軍，我們當然就屬於二軍，甚至可能是三軍。」

麥迪爾滑雪大曲道項目球排名第2443名，國際奧委會基於多元化調整參賽符合資格，麥迪爾因此取得了參加奧運比賽的機會。

放寬資格 頂級賽變嘉年華

傳統上，滑雪比賽都由來自寒冷地區的富有國家選手稱霸，國際奧委會與世界滑雪組織國際滑雪總會(International Ski Federation)秉持包容精神，為某些國家選手放寬參加資格，但如此作法卻引發爭議，某些人士質疑奧運身為頂級運動賽事的同時，能否也能成為一場海納百川的全球運動嘉年華。

年紀43歲的迦納選手Carlos Maeder(中)，在北京冬奧4日開幕上舉迦納...
年紀43歲的迦納選手Carlos Maeder(中)，在北京冬奧4日開幕上舉迦納國旗進場。(Getty Images)

38歲牙買加滑雪選手亞歷山大(Benjamin Alexander)說，參加冬奧原本就不是為了比賽；在13日的男子大曲道項目中，亞歷山大排在最後一名。

32歲才開始滑雪的他說：「跟我同場比賽的選手們，兩歲就開始滑雪了，年僅4、5歲已經開始參加比賽。」

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