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冬奧／請假參賽奪銅 瑞典工程師：履歷要加奧運得獎者

新華社／斯德哥爾摩15日電
阿米達迪華爾是一位工程師。（美聯社）
阿米達迪華爾是一位工程師。（美聯社）

帶著北京冬奧奪得銅牌的美好回憶，瑞典冰壺運動員阿米達迪華爾（Almida de Val）本周回到瑞典重返工作崗位。如果不出她的預料，她的郵箱收件箱很可能爆滿。

近日，這位24歲的自動化和軟件工程師向公司提出書面請假的申請在中國社交媒體上瘋傳，阿米達迪華爾憑藉她在工作與體育運動上非凡的平衡能力在社交媒體上一度衝上熱搜。

➤➤➤瑞典同事「請假」比冰壺 順手奪銅 震驚上海的他

「當朋友告訴我在微博上走紅時，我很吃驚，在網上搜索了一下，才發現自己真的走紅了。」阿米達迪華爾興奮地說。

衝上熱搜的是阿米達迪華爾郵箱的自動回覆：自己（目前）請假參加北京冬奧並將於本周回到工作崗位。簡單一條郵件自動回覆反映了阿米達迪華爾「舉重若輕」的態度，「彷彿請假參加奧運就是件很平常的小事」，中國網友紛紛為她點讚。

阿米達迪華爾（左）和隊友奧斯卡埃里克松。（新華社）
阿米達迪華爾（左）和隊友奧斯卡埃里克松。（新華社）

她說，「非常享受」自己的第一屆冬奧。「場館真的很酷。它很大，有很多塊大屏幕實時更新戰況。此外，場地的冰質也非常好，又光滑又穩定。」她說。

在季軍爭奪戰中，阿米達迪華爾和隊友奧斯卡埃里克松（Oskar Eriksson）以9：3擊敗英國隊，為瑞典隊奪得冰壺混雙銅牌。

目前其他瑞典冰壺運動員仍在北京，阿米達迪華爾卻已返回瑞典的工作崗位。

「我的目標是做一名職業冰壺運動員。」她說，但又解釋，在瑞典這個職業並不能像在許多其他國家那樣得到誘人的薪水。

阿米達迪華爾目標是成為職業冰壺運動員。（美聯社）
阿米達迪華爾目標是成為職業冰壺運動員。（美聯社）

「我也意識到，一旦我的運動生涯結束，我需要做其他的工作。幸運的是，我的僱主對此非常理解。」她說，此次請假備賽並參加冬奧，她從僱主那得到很大支持。

阿米達迪華爾說，她很高興能夠在社交媒體領英上為自己加上「奧運獎牌獲得者」的標籤。「我意識到很多人讚賞我在工作與運動之間的平衡。能夠激勵人們追求夢想的感覺很棒！」

瑞典 北京冬奧 運動員

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