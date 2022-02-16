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冬奧／美國冰壺人氣選手 漢密爾頓留長髮有秘密

體育新聞組／綜合報導
美國冰壺隊，中為馬特漢密爾頓。（路透）
美國冰壺隊，中為馬特漢密爾頓。（路透）

美國隊4名冰壺選手中，一頭黃色長捲髮的馬特漢密爾頓（Matt Hamilton）尤其引人關注。

新京報報導，漢密爾頓出生在威斯康辛州首府麥迪遜，今年2月19日，他將迎來33歲生日。漢密爾頓與冰壺的故事開始於麥迪遜冰壺俱樂部，「我去俱樂部看我爸爸打聯賽，但他和他的團隊表現得不是很好，我就想，也許我試一下能做得更好。」隨後，他在參加了一個初級課程後，便開始逐漸喜歡上了冰壺。「我上高一的時候，我的好朋友要我和他一起打比賽，我便徹底愛上了（冰壺）。」

馬特漢密爾頓在比賽中。（路透）
馬特漢密爾頓在比賽中。（路透）

2018年，漢密爾頓參加了平昌冬奧男子冰壺和冰壺混雙兩個項目的角逐。首次登上冬奧舞台，頭戴紅帽，留著鬍子的他因為酷似遊戲人物「瑪利歐」，給觀眾留下了深刻印象。

外形討喜的漢密爾頓成績也不錯，雖然他和妹妹貝卡在新項目冰壺混雙比賽中僅拿到了第6名，無緣獎牌。但隨後，他與隊友一起奪得了男子冰壺冠軍，幫助美國拿到了歷史上首枚冬奧冰壺項目的金牌。

4年之後，來到北京冬奧的漢密爾頓，不僅鬍子依舊茂密，還蓄起了長髮。「我要把它（頭髮）剪下來，捐給兒童假髮基金會。」這位富有愛心的奧運冠軍表示，他正與紐約一家名為「StacheStrong」的非營利慈善機構一起籌集資金，用於腦癌研究。

除了冰壺運動員這個身分，漢密爾頓還肩負著電台主持人的工作。此前，他已經在社交媒體上表示，北京冬奧結束後，他將於3月開始在ESPN麥迪遜頻道主持新的午後駕駛電台節目《拉特利奇&漢密爾頓》。「我迫不及待地想和大家談談威州的所有體育運動。」漢密爾頓說。

北京冬奧 運動員 奧運

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