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冬奧／芬蘭展奧運精神 滑雪好手奪金 還等最後一人完賽

體育新聞組 / 綜合報導
芬蘭滑雪好手尼斯卡寧（右）奪金後留在原場地，等待最後一名的哥倫比亞選手昆塔納（左）通過終點，展現真正奧運精神。（歐新社）
芬蘭滑雪好手尼斯卡寧（右）奪金後留在原場地，等待最後一名的哥倫比亞選手昆塔納（左）通過終點，展現真正奧運精神。（歐新社）

芬蘭滑雪好手尼斯卡寧（Iivo Niskanen）以37分54秒奪得15公里越野滑雪項目金牌，一穿越終點線時他累得直接躺在雪上，不過隨後他並沒有進室內休息，反而留在原場地等待每位選手比完賽事，展現真正奧運精神。

來自芬蘭著名滑雪世家的尼斯卡寧，目前已奪下三面冬奧獎牌，姊姊卡爾圖（Kerttu Niskanen）也在本屆冬奧拿下女子越野滑雪銀牌，這次比賽尼斯卡寧以37分54秒的好成績衝過終點線，筋疲力盡的他直接躺在雪上，隨著其他選手都紛紛離開賽場，只有尼斯卡寧仍站起身，一一看著所有94名參賽者完賽。

最後一名的哥倫比亞選手昆塔那（Carlos Andres Quintana）比尼斯卡寧晚了將近20分鐘才到達終點，用時55分41秒，不過鏡頭拍到尼斯卡寧仍走向他給他一個鼓勵的擁抱，並說了一聲「幹得好」。

尼斯卡寧隨後受訪時表示：「選手們一定相互尊重，每個人都是歷經千辛萬苦才走到現在的位置，我們必須要在奧運這種場合向彼此致敬，尤其是那些預算相對比較不足的國家的選手。」

昆塔那三年前才開始踏上越野滑雪的戰場，如今他已經36歲了，他也透露這次他的狀態不佳，從一開始就感覺身體不舒服，不過他很感謝尼斯卡寧的鼓勵，「是的，那是一個很棒的時刻，他特別過來祝賀我完成了，我感覺有拿到一個安慰獎。」

滑雪 奧運 預算

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