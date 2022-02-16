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冬奧／「羽生結弦來電了」 日奧會IG送福利 粉絲喊保存

體育新聞組／綜合報導
羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利。 （新華社）
羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利。 （新華社）

日本「滑冰王子」羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利，於花式滑冰男子個人賽以總分283.21分排名第4無緣獎牌，也結束這段冬奧之旅，不過日本奧委會再放送福利給粉絲，在官方IG放上羽生結弦給粉絲的影片。

人氣居高不下的羽生結弦，日前召開記者會，外界一度猜測他將宣布結婚或引退等重磅消息，結果羽生結弦表示只是想給記者媒體一段完整的時間進行採訪，並陳述近日心境以及透露未來規畫，最後他還播出自己用心錄製一段影片，答謝粉絲們長期以來支持。

不過日本奧林匹克委員會持續放送福利，在官方IG放上驚喜影片，影片一開始可見羽生結弦的來電畫面，接著出現羽生對電話喊「喂～」、「衷心感謝各位的加油」結束前還微笑揮手，彷彿和粉絲一對一來電視訊。

儘管影片才短短幾秒，羽生結弦的粉絲大喊「要噴鼻血了」、「沒想到羽生會這樣做」、「可愛到我快死了」、「這是永久保存版吧」、「好像可以永遠聽下去」。

日本奧委會更乘勝追擊，在IG上放出這支短影片的幕後花絮。完整放出羽生對粉絲的留言內容「謝謝大家的加油，我至今的花滑表演中想表達的故事、表演的含意等還有很多想表達；我深深感覺到都是因為有大家的支持，才能完成這些表演，往後請大家支持我的作品和表演，非常謝謝大家！」

羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利。 （新華社）
羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利。 （新華社）

羽生結弦 日本 福利

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