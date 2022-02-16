冬奧／俄花滑小天后涉禁藥 稱因與心臟病爺爺共用杯子

俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃捲禁藥風波。（Getty Images）

俄羅斯 15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥爭議，仍獲准出賽個人短曲項目賽事。國際奧會一名官員說，瓦莉娃聲稱自己藥檢陽性，是因為檢體摻雜了祖父的心臟病藥。

國際奧會（IOC）紀律委員會常任主席歐斯華（Denis Oswald）表示，瓦莉娃在體育仲裁法庭（CAS）審理她是否能繼續參加北京冬奧時，提出上述說法。

據稱她跟服藥的爺爺共用杯子，禁藥才誤入她的體內。

歐斯華發表上述談話後，世界反禁藥組織（WADA）與國際奧會未立即回應路透社要求置評的電郵。而國際奧會稍早在記者會上說，儘管A瓶檢體驗出陽性結果，目前還沒分析瓦莉娃的B瓶檢體。

瓦莉娃是否清白仍無法確認，之後仍可能面臨處罰。

瓦莉娃是在去年12月25日的全國錦標賽接受藥檢，卻拖到2月8日才公開她被驗出對心絞痛藥物、能提升耐力的禁藥曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，當時她人早就在北京參加冬奧，並已協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下花式滑冰團體賽金牌。

瓦莉娃獲體育仲裁法庭放行繼續參賽後，對俄羅斯第一頻道（Channel One）說：「過去這幾天對我而言非常難熬，我好像情緒都掏空了。（現在）我很開心，但情感上又很疲倦。」

她邊哭邊說：「這是喜極而泣，但看起來也很悲傷。」

體育仲裁法庭決定讓瓦莉娃繼續出場，理由是維持禁賽會對她造成無法彌補的傷害，此舉點燃全世界體育選手和官員的怒火。

這起事件也讓人再度關注俄國 體壇使用禁藥的情況。俄國以國家之力支持禁藥的計畫，在2014年索契冬奧達到高峰，俄國在2016年巴西里約夏季奧運 會之後，無法在奧運會以國家名義參賽。

美國反禁藥組織（USADA）執行長泰加（TravisTygart）表示同情瓦莉娃，但指控「俄國連6屆奧運劫持比賽，竊走屬於乾淨運動員和公眾的時刻」。

美國退役花滑選手、曾在1998年長野冬奧奪冠的李平斯基（Tara Lipinski）表示，瓦莉娃不應獲准參加今日賽事，「不論年紀或檢測/結果出爐時間點」。她說：「我認為這會對我們這個運動留下永久傷疤。」