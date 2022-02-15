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冬奧／18歲生日禮物是金牌 蘇翊鳴：努力不會騙人

新華社／北京15日電 
中國選手蘇翊鳴在決賽中。
中國選手蘇翊鳴在決賽中。

獻上兩跳幾乎完美的轉體1800度的動作後，中國選手蘇翊鳴在最後一跳還未出場的情況下，就已經提前鎖定了北京冬奧單板滑雪男子大跳台的冠軍。

「第三跳他會不會挑戰1980度？」現場的媒體、觀眾、志願者們在歡呼聲中，等待這位17歲少年的回應。

中國選手蘇翊鳴在獎牌頒發儀式上。 ( 新華社)
中國選手蘇翊鳴在獎牌頒發儀式上。 ( 新華社)

小學決定成單板王

時間回到13年前。蘇翊鳴4歲的時候，父親第一次帶他去雪場滑雪。

「一開始，就是單純喜歡雪，喜歡玩兒，第一次嘗試單板滑雪時，甚至不知道這到底是一項什麼運動。」

小學三年級，蘇翊鳴對著鏡頭說想成為「單板王」。後來的他，已經憑藉出演電影《智取威虎山》裡的「小栓子」一角頗有名氣。北京攜手張家口獲得2022年冬奧舉辦權，在家門口參加冬奧的夢想開始在他心中萌芽。

「我特別感激自己，那個時候能夠有這樣的夢想。」賽後蘇翊鳴說。

沒有人能隨隨便便成功。冠軍的背後，是他幾乎每個訓練日都會進行的七八個小時的高強度雪上訓練。曾經一週滑斷的4塊雪板，是蘇翊鳴冠軍之路上的最佳見證。

北京2022年冬奧會單板滑雪男子大跳台決賽在首鋼滑雪大跳台舉行，中國選手蘇翊鳴獲...
北京2022年冬奧會單板滑雪男子大跳台決賽在首鋼滑雪大跳台舉行，中國選手蘇翊鳴獲得冠軍。 ( 中新社)

在距離18歲生日還有3天的時候，曾夢想成為「單板王」蘇翊鳴，用北京冬奧上奪得的一金一銀，為自己加冕。

「我實現了從小到大一直以來的一個夢想，我一直在幻想能夠在自己18歲之前獲得這枚金牌，我做到了。」

最感謝的人是教練

在知道自己前兩跳成績已經可以奪冠的那一刻，蘇翊鳴抱著教練流淚，久久沒有起身。

蘇翊鳴說，能站在今天這個位置最離不開的就是教練佐藤康弘。從蘇翊鳴決定成為單板滑手參加奧運的那一天，他就認識了佐藤教練，然後一起訓練，直到如願站上北京冬奧的最高領獎台。

「我們兩個第一次見面的時候，他就很欣賞我。那個時候我對他的教學方式也是特別欣賞。」

蘇翊鳴在頒發紀念品儀式上。(中通社)
蘇翊鳴在頒發紀念品儀式上。(中通社)

備賽冬奧時，曾有一段時間蘇翊鳴與佐藤康弘無法碰面。那時蘇翊鳴遭遇了技術瓶頸期，難度動作上很難有突破。在佐藤無法現場指導的情況下，蘇翊鳴只能把訓練視頻發給他，佐藤則悉心回復每一條視頻，盡可能地給予蘇翊鳴最多指導。

蘇翊鳴曾說，他與佐藤之間特別有默契，教練特別相信他，他也是完全相信教練。

「（登上領獎台）不僅僅是我的努力，也見證了我們倆一起努力的結果，對我和他來說都是一個特別重要的瞬間。我真的很感激他，可以說是他改變了我的生命，改變了我的生活。」

冬奧沒用上1980動作

蘇翊鳴第三跳出場，只展示了一個輕鬆寫意、難度不大的轉體動作，隨後激動地滑向靠近觀眾席一側寬闊的結束區。沒多久後，他在這裡站上了領獎台的最高一階。

觀眾席上，掌聲與歡呼彷彿一直未曾停止。

沒有1980，沒有展示自己那個得到金氏世界紀錄認證的動作。

「1980的動作我一直在準備，今天早上訓練時我也做了很多次。如果今天我的成績在第三跳出發之前不夠取得一個冠軍的分數，我肯定會去嘗試。但是在真正的冠軍已經到來的時候，我只是想享受比賽。」

北京冬奧沒有用上的1980動作，像是17歲的蘇翊鳴為未來埋下的伏筆。

在賽後發布會上，有媒體問到蘇翊鳴關於下一屆冬奧以及未來的計劃。

中國選手蘇翊鳴在比賽中。 ( 新華社)
中國選手蘇翊鳴在比賽中。 ( 新華社)

他說，不管滑雪也好，影視也好，人生道路上的其他目標也好，會一直努力讓大家看到一個不同的自己，把更多樣化的自己展現給大家。

「我也想讓所有人知道，我不僅可以做好一件事，還可以在所有喜歡的領域上面，做到最好。我自己領悟出了一個道理，就是努力永遠不會欺騙人。今天，我證實了這句話。」

北京冬奧 滑雪 電影

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