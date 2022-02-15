俄15歲花滑新星藥檢陽性掀波 辯稱因與爺爺共用杯子

俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議。(美聯社)

俄羅斯 15歲花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，仍獲准出賽今天稍晚的個人短曲項目賽事。國際奧會一名官員說，瓦莉娃聲稱自己藥檢陽性，是因為檢體摻雜了祖父的心臟病藥。

國際奧會（IOC）紀律委員會常任主席歐斯華（Denis Oswald）表示，瓦莉娃（Kamila Valieva）在體育仲裁法庭（CAS）審理她是否能繼續參加北京冬奧時，提出上述說法。

據稱她跟服藥的爺爺共用杯子，禁藥才誤入她的體內。

歐斯華發表上述談話後，世界反禁藥組織（WADA）與國際奧會未立即回應路透社要求置評的電郵。而國際奧會稍早在記者會上說，儘管A瓶檢體驗出陽性結果，目前還沒分析瓦莉娃的B瓶檢體。

瓦莉娃是否清白仍無法確認，之後仍可能面臨處罰。

瓦莉娃是在去年12月25日的全國錦標賽接受藥檢，卻拖到2月8日才公開她被驗出對心絞痛藥物、能提升耐力的禁藥曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，當時她人早就在北京參加冬奧，並已協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下花式滑冰團體賽金牌。

瓦莉娃昨天獲體育仲裁法庭放行繼續參賽後，預計參加今晚6時登場的個人短曲項目。昨天她在練習後對俄羅斯第一頻道（Channel One）說：「過去這幾天對我而言非常難熬，我好像情緒都掏空了。（現在）我很開心，但情感上又很疲倦。」

她邊哭邊說：「這是喜極而泣，但看起來也很悲傷。」

體育仲裁法庭決定讓瓦莉娃繼續出場，理由是維持禁賽會對她造成無法彌補的傷害，此舉點燃全世界體育選手和官員的怒火。

若瓦莉娃在女子個人項目排名前三，就不會在冬奧期間舉行頒獎典禮。此外，由俄羅斯奧會奪金、美國摘銀、日本鍍銅、加拿大排第4的團體賽，7日也沒舉行頒獎典禮。

歐斯華在記者會上表示，因為禁藥爭議還沒解決，有必要延後典禮，「我們希望把獎牌頒給對的人」；歐斯華也指出，一個「15歲的人不會獨自犯下錯誤」。

世界反禁藥組織主席班卡（Witold Banka）昨天受訪時告訴路透社，讓未成年人使用禁藥的人，應該被終身禁賽。

這起事件也讓人再度關注俄國 體壇使用禁藥的情況。俄國以國家之力支持禁藥的計畫，在2014年索契冬奧達到高峰，俄國在2016年巴西里約夏季奧運會之後，無法在奧運會以國家名義參賽。

美國反禁藥組織（USADA）執行長泰加（Travis Tygart）表示同情瓦莉娃，但指控「俄國連6屆奧運劫持比賽，竊走屬於乾淨運動員和公眾的時刻」。

美國短跑名將李察遜（Sha'Carri Richardson）因為被驗出大麻陽性，無法參加去年的東京奧運 ，她憤怒地拿自己的遭遇與瓦莉娃作對比。

美國退役花滑選手、曾在1998年長野冬奧奪冠的李平斯基（Tara Lipinski）則表示，瓦莉娃不應獲准參加今日賽事，「不論年紀或檢測/結果出爐時間點」。

她說：「我認為這會對我們這個運動留下永久傷疤。」