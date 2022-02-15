冬奧／打止痛針出賽 羽生：心中9歲自己 支持挑戰4A

羽生結弦透過記者會完整陳述近日心境、未來規畫。（中新社）

日本「花滑王子」羽生結弦 在北京冬季奧運 挑戰三連霸失利，賽後他的動向備受矚目，退役、結婚各種揣測滿天飛。羽生14日舉行記者會，完整陳述近日心境、未來規畫。被問到為何在腳踝不適的狀況下，仍然挑戰4周半跳，羽生說，「我心中彷彿有個9歲的自己，不斷對我說，跳吧」。

羽生一開始先稱讚男子花式滑冰金牌得主陳巍 的表現，羽生表示，陳巍的表演真的很棒。他自己也是以奧運金牌為目標一路奮鬥過來，因此了解陳巍的努力，陳巍克服了四年前的不甘心（於平昌冬奧排名第五），這次表現真的很了不起。

他也吐露自己在進行4A難度的練習時扭傷右腳踝韌帶，其實不適合比賽，醫生的建議是靜養10天，「如果是一般比賽，應該早就棄權了。」他打了止痛針、吃了止痛藥，硬是完成比賽。

羽生說，先前短曲項目時失誤的想法一直縈繞在他腦海中，加上止痛藥的作用，就像是腎上腺素一般刺激著他，「讓我跳出了最好的4周半跳」。

被問到奧運後的目標，羽生表示，雖然也有一點不想再追求4周半跳的想法，但同時也希望完成表演。

他表示，4周半跳還不算完全達成，接下來將思考要如何呈現，至於要在下次奧運，或是哪場比賽上展現出來，他現在也還沒把握，「說實在的，想法很混亂」。

最後問到8年來一直背負奧運金牌的頭銜，現在失去了的心境如何？羽生先是笑說，「這個提問是要讓我哭嗎？」他沉思了一陣子回答，「（奧運冠軍）非常沉重，但正是因為非常沉重，我才總是追逐理想中的花式滑冰和4周半跳。」

他表示，如果沒有在索契冬奧奪金，報導的分量或許會不一樣。贏得冠軍後，大家才知道「原來有一個叫做羽生結弦的滑冰選手」，「當然現在我已經從3連霸的重擔中釋放了也說不定，但我到底是奧運冠軍、是蟬連兩屆奧運冠軍的人，會以此為榮」。