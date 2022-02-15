冬奧／「不奪冠就退役」 中國滑雪老將徐夢桃4戰終圓夢

自由式滑雪女子空中技巧決賽14日在張家口雲頂滑雪公園舉行，中國選手徐夢桃奪得冠軍。（新華社）

把一枚奧運 銀牌換成金牌，需要多長時間？對於中國女子空中技巧隊，是6個奧運周期，整整24年；對於冬奧會「四朝老將」徐夢桃，是8載春秋，也是4天。

14日晚，北京冬奧 會自由式滑雪 女子空中技巧決賽在張家口雲頂滑雪公園舉行。

徐夢桃的身前，是當天白俄羅斯選手漢娜‧胡什科娃（Hanna Huskova）跳出的107.95分──這一分數比後者在四年前平昌的奪冠成績還要高出11分； 徐夢桃的身後，是她四次征戰冬奧會，用傷痕纍纍的身體拼下的兩枚銀牌，更是中國女子空中技巧隊冬奧「四連亞」的坎坷。

2月14日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社）

向後翻騰三周加轉體三周，女子賽場的最高難度動作之一。當晚的決賽，無論是隊友孔凡鈺、美國選手阿什莉·考德威爾（Ashley Caldwell），還是被視為徐夢桃最大競爭對手的勞拉·皮爾（Laura Peel），都在這個動作上栽了跟頭，繼而退出爭冠。

壓力面前，徐夢桃選擇盡情享受當下。滑行、起跳、騰空、落地，完美的發揮讓徐夢桃仰天長吼：「太漂亮了！」

2月14日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社）

108.61分，全場最高分！當徐夢桃的名字下方出現「Rank1（排名第一）」時，她舉著國旗沖向場內，仍難以置信地問道：「我是第一名嗎？我真的是第一名嗎？」

確認奪冠的時刻，她與亞軍漢娜‧胡什科娃緊緊相擁，名將之間惺惺相惜，祗有最好的對手才能激發出更好的自己；享受勝利的時刻，她與阿什莉‧考德威爾緊緊相擁，「你做到了，我真為你驕傲！」摯友的祝福此刻盡顯溫情；夢想成真的時刻，她與孔凡鈺緊緊相擁，隊友見證的不祗是榮耀，還有無數個難捱的夜晚。

徐夢桃（右）與美國選手阿什莉‧考德威爾相互擁抱。（新華社）

四年前的平昌冬奧會，賽前曾表示「不奪冠就退役」的徐夢桃最終無緣決賽。或因遺憾、或因不甘，那一晚，她坐在賽場望著耀眼的燈光，遲遲不願離去。

四天前進行的混合團體決賽，徐夢桃無比接近將銀牌換金牌的願望，但卻最終帶著遺憾站上亞軍領獎台。沒能如願讓國旗在最高處飄揚，一向以微笑示人的她望著胸前的銀牌，淚水奪眶而出。

圓夢奪冠，回想起一路走來的艱難，徐夢桃說最想感謝沒有放棄的自己。

因為沒有放棄，徐夢桃歷經四個冬奧周期的起伏，親眼目睹茨佩爾和拉西拉等名將有過站上最高領獎台的輝煌，也在英雄遲暮之時黯然離場。

因為沒有放棄，徐夢桃得以扛起中國空中技巧的大旗。徐囡囡、李妮娜、張鑫……中國一代代空中技巧人前赴後繼，但距女子組奧運金牌始終祗差「一步之遙」。20年職業生涯，徐夢桃繼承前輩之志，首奪女子空中技巧奧運冠軍。

徐夢桃奪冠當夜，剛下過一場大雪的張家口繁星滿天。雲頂滑雪公園的風吹過平昌冬奧會的低谷，吹過索契冬奧會的山峰，吹向遙遠的溫哥華。彼時的徐夢桃正當年少，夢想和未來都是最美。