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冬奧／「不奪冠就退役」 中國滑雪老將徐夢桃4戰終圓夢

中新社／張家口15日電
自由式滑雪女子空中技巧決賽14日在張家口雲頂滑雪公園舉行，中國選手徐夢桃奪得冠軍。（新華社）
自由式滑雪女子空中技巧決賽14日在張家口雲頂滑雪公園舉行，中國選手徐夢桃奪得冠軍。（新華社）

把一枚奧運銀牌換成金牌，需要多長時間？對於中國女子空中技巧隊，是6個奧運周期，整整24年；對於冬奧會「四朝老將」徐夢桃，是8載春秋，也是4天。

14日晚，北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽在張家口雲頂滑雪公園舉行。

徐夢桃的身前，是當天白俄羅斯選手漢娜‧胡什科娃（Hanna Huskova）跳出的107.95分──這一分數比後者在四年前平昌的奪冠成績還要高出11分； 徐夢桃的身後，是她四次征戰冬奧會，用傷痕纍纍的身體拼下的兩枚銀牌，更是中國女子空中技巧隊冬奧「四連亞」的坎坷。

2月14日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社）
2月14日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社）

向後翻騰三周加轉體三周，女子賽場的最高難度動作之一。當晚的決賽，無論是隊友孔凡鈺、美國選手阿什莉·考德威爾（Ashley Caldwell），還是被視為徐夢桃最大競爭對手的勞拉·皮爾（Laura Peel），都在這個動作上栽了跟頭，繼而退出爭冠。

壓力面前，徐夢桃選擇盡情享受當下。滑行、起跳、騰空、落地，完美的發揮讓徐夢桃仰天長吼：「太漂亮了！」

2月14日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社）
2月14日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社）

108.61分，全場最高分！當徐夢桃的名字下方出現「Rank1（排名第一）」時，她舉著國旗沖向場內，仍難以置信地問道：「我是第一名嗎？我真的是第一名嗎？」

確認奪冠的時刻，她與亞軍漢娜‧胡什科娃緊緊相擁，名將之間惺惺相惜，祗有最好的對手才能激發出更好的自己；享受勝利的時刻，她與阿什莉‧考德威爾緊緊相擁，「你做到了，我真為你驕傲！」摯友的祝福此刻盡顯溫情；夢想成真的時刻，她與孔凡鈺緊緊相擁，隊友見證的不祗是榮耀，還有無數個難捱的夜晚。

徐夢桃（右）與美國選手阿什莉‧考德威爾相互擁抱。（新華社）
徐夢桃（右）與美國選手阿什莉‧考德威爾相互擁抱。（新華社）

四年前的平昌冬奧會，賽前曾表示「不奪冠就退役」的徐夢桃最終無緣決賽。或因遺憾、或因不甘，那一晚，她坐在賽場望著耀眼的燈光，遲遲不願離去。

四天前進行的混合團體決賽，徐夢桃無比接近將銀牌換金牌的願望，但卻最終帶著遺憾站上亞軍領獎台。沒能如願讓國旗在最高處飄揚，一向以微笑示人的她望著胸前的銀牌，淚水奪眶而出。

圓夢奪冠，回想起一路走來的艱難，徐夢桃說最想感謝沒有放棄的自己。

因為沒有放棄，徐夢桃歷經四個冬奧周期的起伏，親眼目睹茨佩爾和拉西拉等名將有過站上最高領獎台的輝煌，也在英雄遲暮之時黯然離場。

因為沒有放棄，徐夢桃得以扛起中國空中技巧的大旗。徐囡囡、李妮娜、張鑫……中國一代代空中技巧人前赴後繼，但距女子組奧運金牌始終祗差「一步之遙」。20年職業生涯，徐夢桃繼承前輩之志，首奪女子空中技巧奧運冠軍。

徐夢桃奪冠當夜，剛下過一場大雪的張家口繁星滿天。雲頂滑雪公園的風吹過平昌冬奧會的低谷，吹過索契冬奧會的山峰，吹向遙遠的溫哥華。彼時的徐夢桃正當年少，夢想和未來都是最美。

徐夢桃高舉冰墩墩紀念品。（新華社）
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