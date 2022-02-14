美媒：谷愛凌身處高海拔「地緣政治」滑雪道 不容有錯

代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，並未放棄美國國籍，其身分引起輿論議論。（新華社）

加州出生、18歲滑雪 選手谷愛凌 代表中國拿下北京冬奧金牌，引發國籍爭議風波。美媒指出，谷愛凌身處高海拔的地緣政治滑雪道，不容有錯。

谷愛凌（Eileen Gu）來自舊金山 ，上周在北京冬奧自由式滑雪大跳台的比賽摘金。谷愛凌在中國享有盛名和支持度，高報酬的商品代言讓她的臉孔在中國四處可見。

除了滑雪的超優表現，她還跨足模特兒的副業。另外，她在舊金山當地就讀高中，成為該校第一位3年畢業的學生（編按：美國高中為四年制）。她獲得史丹佛大學的入學許可，延遲一年就讀，將在今年秋天成為大一新鮮人。

「舊金山紀事報」12日報導中形容，「谷愛凌身處高海拔且滑溜的地緣政治滑雪道 ，幾乎沒有犯錯的餘地」(straddling a slippery geopolitical slope at high altitude with little room for error)。

谷愛凌在中國閃閃發亮，但如果與中國當局發生衝突，她的世界可能會迅速改變。「看看網球明星彭帥就知道了」，彭帥指控一位共產黨的高層與其發生不倫關係，接著失蹤數星期，現在彭帥不但被噤聲，更受到嚴格控制在奧運會上公開露面。

這篇報導提到，谷愛凌3歲時已在知名滑雪度假勝地塔霍湖（Tahoe）的滑雪場練習，8歲加入自由滑雪隊。她在高中時還參加學校的跑步隊，她告訴跑步教練馬爾茲（Carin Marrs）和她的高中學姊及好友森卡爾（Ella Shenkar）「因為中國沒有女性的雪地運動員典範，而美國很多」，15歲時做了相關決定。

谷愛凌選擇代表她母親的出生地中國出戰冬奧，迴避有關國籍的問題而受到抨擊，美國的媒體圈有人說她是叛徒或中國共產主義的工具，美國老牌體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）寫道，「谷愛凌得到金牌，中國得到棋子」。

舊金山紀事報的報導指出，谷愛凌的陣營試圖控制訊息，她的媽媽谷燕要求除非文章發表前先看過，否則不接受紐約時報訪問，而紐時拒絕了。且在對其他媒體受訪時避談尖銳的問題。

國際奧會10日向媒體表示，谷愛凌僅以「中國護照」通過冬奧參賽國籍資格審查。同時因中國不允許雙重國籍，而谷愛凌2019年6月宣布加入中國隊時未滿16歲。依美國法律，未滿16歲不能自行決定是否放棄美國籍。

谷愛凌有沒有美國籍尚不清楚。

這篇報導評論，谷愛凌不是第一個為他國出賽奧運的美國運動員，過去通常發生在進不了美國隊的運動員身上，他們有人透過父母的出生國找到前往奧運的路徑，但谷愛凌已經是世上最優的運動員卻轉換國籍。

國家廣播公司（NBC）曾報導，阿肯色州出生、31歲女籃球員安德森（Yvonne Anderson）不是全美前12強，進不了美國女子職籃，後來她代表塞爾維亞（Serbia）國家隊，去年夏天到東京參加奧運。

另外，曾在2014年和2018年代表美國隊參賽的滑雪選手肯伍錫（Gus Kenworthy）擁有雙重國籍，他現在代表英國參賽。