粉絲鬆口氣…羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

羽生結弦在記者會上。 擷圖自畫面

挑戰冬奧三連霸失利的27歲日本 花式滑冰王子羽生結弦 ，於13日突然宣布14日召開臨時記者會引發外界猜測，最終在所有人關注下，這場14日下午5時30分進行記者會被安排在北京冬奧 會的主新聞中心的立春廳，約半小時的時間，羽生結弦面對各國媒體表示，只是因為疫情因素，在比賽結束後未能接受採訪，才特別決定14日召開記者會，與媒體面對面暢談，均是談到當時自己比賽狀況及心情，因此並未如外界預測在記者會上宣布退休或是有關自己感情問題。

羽生結弦在記者會上表示，對於沒有贏得金牌感到遺憾，但陳巍選手表現精采，我感覺在這個場地滑得非常舒服，感謝所有工作人員。

對於媒體提問，羽生結弦回答，表示自己腳踝受傷，連走路都會痛，但仍盡力去完成四周半的跳躍，即使沒有成功，我仍盡了最大努力去付出。

他回答為何賽後鞠躬的舉動，他說，自己的演出有些不足，也對所有在看他比賽的人，表達感謝。且對自己的努力過程還是很滿意。

他回答記者說，本來目前自己的傷勢是不應該去比賽與練習的，只是滑冰是自己從小就一直堅持的，很享受在冰面滑冰時那種滑翔的感覺。

對於自己未來，他表示自己還很混亂，也沒有特別去思考太多，但會繼續為大家喜愛的「羽生結弦」這個名號而努力。

羽生結弦長年累月的艱苦訓練，讓他有著不少傷病，尤其是落冰那隻腳頻繁受傷。上個賽季就因為傷病，長時間高掛免戰牌，直到年底的全日本錦標賽復出，才獲得北京冬奧會的入場券。

近年為了挑戰4A難度，羽生結弦的身心承受了更大的負荷。羽生結弦曾說過，「每一次我的身體都重重摔在冰面上，彷彿是死亡跳躍，我是帶著自己指不定哪次就會摔出腦震盪，然後有著死掉的心理準備在訓練的。」

在征戰北京冬奧會前，羽生結弦的右腳腳踝受傷，他是打針過後才進行比拚。據他賽後說，比賽過程中，右腳基本上是沒有知覺的。