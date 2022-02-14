我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

粉絲鬆口氣…羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

聯合新聞網 / 綜合報導
羽生結弦在記者會上。 擷圖自畫面
羽生結弦在記者會上。 擷圖自畫面

挑戰冬奧三連霸失利的27歲日本花式滑冰王子羽生結弦，於13日突然宣布14日召開臨時記者會引發外界猜測，最終在所有人關注下，這場14日下午5時30分進行記者會被安排在北京冬奧會的主新聞中心的立春廳，約半小時的時間，羽生結弦面對各國媒體表示，只是因為疫情因素，在比賽結束後未能接受採訪，才特別決定14日召開記者會，與媒體面對面暢談，均是談到當時自己比賽狀況及心情，因此並未如外界預測在記者會上宣布退休或是有關自己感情問題。

羽生結弦在記者會上表示，對於沒有贏得金牌感到遺憾，但陳巍選手表現精采，我感覺在這個場地滑得非常舒服，感謝所有工作人員。

對於媒體提問，羽生結弦回答，表示自己腳踝受傷，連走路都會痛，但仍盡力去完成四周半的跳躍，即使沒有成功，我仍盡了最大努力去付出。

他回答為何賽後鞠躬的舉動，他說，自己的演出有些不足，也對所有在看他比賽的人，表達感謝。且對自己的努力過程還是很滿意。

他回答記者說，本來目前自己的傷勢是不應該去比賽與練習的，只是滑冰是自己從小就一直堅持的，很享受在冰面滑冰時那種滑翔的感覺。

對於自己未來，他表示自己還很混亂，也沒有特別去思考太多，但會繼續為大家喜愛的「羽生結弦」這個名號而努力。

羽生結弦長年累月的艱苦訓練，讓他有著不少傷病，尤其是落冰那隻腳頻繁受傷。上個賽季就因為傷病，長時間高掛免戰牌，直到年底的全日本錦標賽復出，才獲得北京冬奧會的入場券。

近年為了挑戰4A難度，羽生結弦的身心承受了更大的負荷。羽生結弦曾說過，「每一次我的身體都重重摔在冰面上，彷彿是死亡跳躍，我是帶著自己指不定哪次就會摔出腦震盪，然後有著死掉的心理準備在訓練的。」

在征戰北京冬奧會前，羽生結弦的右腳腳踝受傷，他是打針過後才進行比拚。據他賽後說，比賽過程中，右腳基本上是沒有知覺的。

羽生結弦 北京冬奧 日本

上一則

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

下一則

超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨

延伸閱讀

冬奧／引退？婚訊？羽生動向受矚目

冬奧／引退？婚訊？羽生動向受矚目
花滑王子羽生結弦14日開記者會 網熱議：引退？婚訊？

花滑王子羽生結弦14日開記者會 網熱議：引退？婚訊？
為他應援、出征…中國粉絲為什麼這麼愛羽生結弦？

為他應援、出征…中國粉絲為什麼這麼愛羽生結弦？
用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

熱門新聞

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

2022-02-14 03:00
美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道