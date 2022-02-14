冬奧／引退？婚訊？羽生動向受矚目

羽生結弦於14日傍晚在北京舉行記者會。（新華社）

日本 花滑名將羽生結弦 10日在北京冬季奧運男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，動向備受關注。他14日在北京舉行記者會，也引發網友臆測，是否要宣布引退，還是發表婚訊？

日本奧委會（JOC）13日宣布，羽生結弦將於14日傍晚在北京舉行記者會，隨即引發各種臆測，讓JOC趕緊補充說明，這不是一場訊息發布會。

羽生舉行記者會的消息傳出，社群網站上立刻引發熱議，推測羽生很可能會在記者會上宣布引退，或者發表訂婚消息。

針對這樣的情況，JOC特地發出了一封補充郵件解釋，這場記者會的安排，是因為收到了很多個別媒體的採訪申請，很難安排。JOC說明，這不是羽生方面有任何事情要宣布的發布會，希望外界不要過度揣測。

羽生在2014年和2018年冬奧會上奪得金牌，這次挑戰三連霸以第四名坐收，賽後羽生曾表示，需要思考一下未來。

日本TBS新聞網報導，27歲的羽生在長曲項目挑戰世界上沒人成功表演過的4周半跳（4A），雖然跌倒了，但被認定是跳出4周半跳（4A）的動作，成為史上跳出4周半跳（4A）的第一人。

報導說，北京冬奧 的最後一天（20日）將舉行花式滑冰表演賽（exhibition），羽生是否登場，備受關注。