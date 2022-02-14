冬奧／俄花滑小天后捲禁藥風波 已解除禁賽 可出戰個人項目

國際體育仲裁庭14日駁回了國際奧委會、世界反興奮劑機構等機構對俄羅斯奧委會隊花滑女選手瓦莉娃的上訴，允許其繼續參加北京冬奧的個人比賽。（美聯社）

俄羅斯 15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭（CAS）今天宣布，她可以續留2022北京冬季奧運，在明天的女子個人項目上爭奪她本屆第2金。

體育仲裁法庭表示，他們已駁回國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）上訴，因此讓瓦莉娃恢復參賽。

綜合法新社和路透報導，國際檢測 機構（International Testing Agency）本月11日表示，瓦莉娃在去年12月25日俄羅斯花式滑冰錦標賽期間，驗出對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

當時她的樣本被送到位於瑞典斯德哥爾摩，由世界反禁藥組織認可的實驗室檢測。至於為什麼要花6周，直到今年2月8日才公布結果，是這整起禁藥風波的諸多待解問題之一。

而這起藥檢結果出爐的前一天，瓦莉娃剛參與並協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下北京冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。瓦莉娃藥檢結果導致頒獎儀式喊卡。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，花滑團體賽獎牌不太可能於本屆冬奧期間頒發，「還有很多其他議題需要大會進一步討論」。他說：「而這些議題不太可能於比賽期間獲得解決。」

北京冬季奧運花式滑冰團體賽由俄羅斯奧會奪金，美國摘銀，日本鍍銅。