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冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

編譯中心／綜合報導
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）
陳巍奪金後遭中國網友掀出一長串「辱華」黑歷史。（美聯社）

美國華裔男子花式滑冰選手陳巍日前奪金，卻遭中國網友出征，掀出一長串「辱華」黑歷史，但他個人不以為意，受訪時直言，「我在這裡沒有社群媒體微博），社群媒體有時是有毒的。」

現年22歲的陳巍，曾蟬聯2018、19年和21年世錦賽三屆世界冠軍，被譽為是「四周跳之王」，上周在冬奧花式滑冰短曲先以113.97分打破世界紀錄，長曲再拿下218.63超高分，最終總分累積332.60分成功摘金。

陳巍出生於美國猶他州鹽湖城，在耶魯大學修習統計，父親陳志東出身廣西，於1988年赴美留學，由於當時其父親使用公費出國，卻「叛逃」留在美國。

陳巍在冬奧奪金後，中國網友一片謾罵和嘲諷聲，紛紛批評他將滑冰當體操跳毫無美感，好像「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」、「雜技表演」，還要他滾出中國。

甚至有網友翻出他在2019年曾贊同「新疆人權很可怕」，2018年平昌冬奧比賽時，選用「辱華歌曲」《Mao’s last dancer》(毛主席的最後一位舞者)，導致央視在轉播緊急切斷訊號。陳巍事後則回應，「並不了解背後故事，是覺得這首曲子旋律優美。」

對於這些攻擊，陳巍在接受《紐約郵報》訪問時表示：「我在這裡沒有社群媒體（指微博），所以一直受到保護不會被打擾，而且我也不打算去看，因為有時候社群媒體有毒。」

華裔花式滑冰選手陳巍10日在英國搖滾傳奇艾爾頓強「火箭人」音樂伴奏下，近乎完美地...
華裔花式滑冰選手陳巍10日在英國搖滾傳奇艾爾頓強「火箭人」音樂伴奏下，近乎完美地完成長曲項目奪金，被讚為「火箭陳」(Rocket Chen) 。圖為陳巍在國歌聲中領取金牌。（歐新社）

社群媒體 陳巍 微博

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