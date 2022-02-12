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冬奧／男子速滑500米奪金 高亭宇的0.33秒與4年

中新社北京2月12日電
中國選手高亭宇獲得冬奧男子速滑500米冠軍。(美聯社)
中國選手高亭宇獲得冬奧男子速滑500米冠軍。(美聯社)

0.33秒，就是一眨眼的時間。但為了爭取這一眨眼的時間，高亭宇努力了4年。

12日晚，奪得北京冬奧會冠軍後的高亭宇，來到混採區接受採訪時情緒很高漲。他沒有渲染自己比賽中如何艱難，而是用「干就完了」這類帶著豪邁意味的話來回答問題。

被問到4年前和現在有什麼區別，他說自己「老了」，似乎一下子就沉重了起來。這4年的時間，他走得太不容易了。 

2018年的平昌冬奧會，高亭宇是初出茅廬的小將，他在速度滑冰男子500米比賽中摘得一枚銅牌。在他之前，從沒有中國男子運動員可以站上速度滑冰冬奧領獎台。

34.65秒，是他在平昌的成績，高亭宇說，雖然銅牌的顔色和金牌很像，但意義不一樣，自己還是想拿金牌。 

然而，困難總是不知道何時就會到來，一場席捲全球的疫情，使得高亭宇海外訓練的計劃泡湯，而更為可怕的是突如其來的腰傷。

最嚴重的時候，高亭宇的腰是動不了的狀態。眼看傷病已經嚴重影響他的訓練比賽，無奈之下，高亭宇回到黑龍江省隊，開始漫長的治療過程。由於訓練不能停，他的腰不能得到完全的靜養，傷情總是反復。

高亭宇沒有把自己的傷情告訴家人，他的媽媽還是看了新聞才知道這件事。常年的訓練，使得一家人聚少離多，媽媽曾在接受採訪時說，每年過年，都會因為想念兒子哭一場。

而直到現在，他的傷病也沒有痊癒。奪冠後，被問到未來的打算時，高亭宇說：「保護好身體，因為現在傷太嚴重了。」

但在冬奧賽場上，完全看不出高亭宇有傷在身，他是全場出發階段速度最快的選手，最終以34.32秒的成績打破冬奧會紀錄並奪得冠軍。 

從34.65秒到34.32秒，為了這短短0.33秒，高亭宇咬牙堅持了4年。奪冠後的他，舉著國旗繞場向觀眾致意，他笑著笑著，哭了起來。

在這個夜晚，他既瀟灑風趣地回答記者的問題，也數度流下熱淚。

北京冬奧 疫情 運動員

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