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美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機

冬奧爭議不斷 日本金牌選手籲改善裁判水準

中央社張家口市12日綜合外電報導
北京冬奧男子半管賽新科金牌得主平野步夢。(美聯社)
北京冬奧男子半管賽新科金牌得主平野步夢。(美聯社)

北京冬奧男子半管賽新科金牌得主平野步夢表示，選手們「全力以赴」，但評分不「精準」，並呼籲改善裁判水準。

法新社報導，雷鬼頭造型的日本選手平野步夢，昨天擊敗本屆奧運落幕就要退休的美國傳奇名將懷特（Shaun White）及其他參賽者，在男子半管賽項目封王，不過他可是從落後最後才逆轉勝。

平野步夢表示，他「憤怒」而且「不解」，為何他第2輪震驚全場的表現沒有獲得拔得頭籌的排名，並且在今天疾呼大刀闊斧改革評判體制。

這位現年23歲的金牌得主說：「我們需要完善的標準，並且我認為我們應仔細審視，裁判們到底在看什麼。對於選手而言，大家都全力以赴，都豁出去了，因此以參賽者的立場而論，我認為有必要採取若干措施，解決有關於裁判的問題。」

他要求建置「更健全的體制」，並說他認為評判標準「莫衷一是」。

他說，半管賽的自由感是「吸引人的原因」，但這項比賽需要更嚴謹的架構。

他說：「令人驚嘆、如何能感動觀眾的表現，也非常重要。不過在奧運賽事，就幅度與抓地力而論，我們需要精準測量和精準估算與給分。」

這是平野步夢第3度挑戰冬季奧運，之前參加2014與2018年冬奧都是鍍銀。

平野步夢也曾參加去年東京夏季奧運的男子滑板公園賽，但未進決賽。

奧運 北京冬奧 退休

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