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北京冬奧村最受歡迎的中國美食是烤鴨 午餐可吃掉80隻

記者林則宏／即時報導
據稱，北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。（截圖自央視新聞）
據稱，北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。（截圖自央視新聞）

據《新京報》報導，在北京冬奧會12日舉行的每日例行記者會上，北京冬奧組委奧運村部部長沈千帆表示，冬奧期間恰逢中國春節，冬奧村餐廳特別為運動員們準備了許多中國特色美食，其中最受運動員歡迎的是北京烤鴨和餃子，午餐高峰時，一天最多可消耗掉80隻烤鴨。

沈千帆表示， 歷屆奧運，運動員餐廳及餐食都備受關注。運動員餐是一個非常複雜的餐飲系統，菜單是和國際奧會相關運動營養學專家共同花費了兩年時間制定的。

他坦承，在來到冬奧村工作前，他和許多人一樣，對運動員餐食方面的複雜性認識並不夠。「頂級運動員對餐飲有著嚴格要求，也要犧牲對美食的一些追求。我們有時候開玩笑說，他們都是拿著計算器在吃飯。」

沈千帆表示，專家和運動員們更多關心食物的營養成分，比如每100公克中有多少能量、脂肪，過敏源是什麼等等。

他透露，北京冬奧村餐廳大量消耗的食材是肉類、蛋類和蔬菜。在滿足國際奧會批准菜單中一些基本營養元素提供的基礎上，冬奧村也會盡量滿足各地不同的口味要求。

此外，北京冬奧恰逢中國春節，運動員餐廳也提供了一些具有北京特色的美食，「從特色角度來看，比例其實很小。我們是用真心的服務，盡量去滿足不同的需求」， 沈千帆說。

沈千帆透露，最受運動員歡迎的特色美食是北京烤鴨和餃子，「作為特色美食，這也是運動員餐食非常重要的補充，中午高峰時一天能消耗80隻烤鴨。」而不少運動員在品嚐過北京烤鴨後，也紛紛上傳社交媒體分享。

北京冬奧 運動員 美食

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