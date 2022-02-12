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冬奧／俄花滑天后驗出禁藥 IOC：可能須停賽

冬奧／俄國花滑小天后驗出禁藥 IOC委員：可能須停賽

中央社／北京12日綜合外電
俄國花式滑冰小天后瓦莉娃。（美聯社）
俄國花式滑冰小天后瓦莉娃。（美聯社）

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德說，俄國花式滑冰小天后瓦莉娃驗出對一種禁藥呈陽性，讓俄國服用禁藥疑雲再度浮現，俄國可能必須「暫停」參加奧運

2014年索契冬季奧運（Sochi Games）結束後，俄國遭踢爆在許多運動項目上廣泛服用禁藥，因此遭受制裁，所以參加北京冬季奧運的俄國運動員不得使用國旗，而是穿著印有俄國奧會（Russian Olympic Committee, ROC）代表隊標誌的制服，舉行任何儀式時也不得播放國歌。

北京冬季奧運開幕不久，15歲的瓦莉娃（Kamila Valieva）馬上成為眾所關注的寵兒，她成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，助俄國奧會代表隊摘下團體賽金牌。

然而，國際檢測機構（International Testing Agency）說，她去年12月25日由俄國當局採集的尿液樣本中，驗出對遭禁止的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

俄國反禁藥組織（RUSADA）8日曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日上訴當天即解除禁令。

國際奧會、國際滑冰總會（International Skating Union）與世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）表示，他們將要求體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）恢復對她的禁賽令。

龐德（Dick Pound）在佛羅里達州接受電話訪問時說，就某點而言，如果俄國真的不可救藥，俄國將走到必須暫停參賽的地步。他表示：「我們可以說，我們可以幫你，你遇到問題，我們可以專注解決困難。暫停參加1、2或3屆奧運吧，直到情況獲得控制。」

俄國已承認在實施反禁藥規定上有些缺失，但否認執行受國家資助的禁藥計畫。

龐德說：「俄國人不會拉自己一把，因為他們頑固不化。他們不會承認任何事，還會為每個裁決提出上訴。」

他說：「我想，讓他們以俄國奧會代表隊的名義參賽，是對他們太寬容了。」

俄國 奧運 龐德

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