微博貼文遭出征 台灣雪橇女將林欣蓉：誰都不想得罪

林欣蓉微博發文引起中國網友不滿。 圖：中華奧會提供

首次登上北京冬奧 舞台的雪橇好手林欣蓉，雖無緣闖進決賽，但都有順利完成三趟賽事，最終以31名成績為這次冬奧之旅畫下句點。賽後她在微博 感謝家人、粉絲的支持，不料卻遭中國網友出征，要求應將內文「中國」字眼改成「大陸」，隨後她請網友們高抬貴手，並回應「兩邊都不想得罪！」

歷時24年林欣蓉成為繼1998年長野冬奧李宜芳後，再次取得冬奧雪橇資格的台灣選手。雖最終沒晉級第四輪決賽，但林欣蓉仍非常開心能代表台灣出賽、站上國際舞台。教練林垂賓也對愛徒表現感到滿意，並期望她下一屆能更加進步。

已回台隔離的林欣蓉也在微博發文感謝大家的幫助，「謝謝中國網友還有台灣網友的各種支持與指導！」、「首先感謝家人、台灣體育署對我的栽培，在短短六年的公費、自費培訓下，我成為24年來再次代表台灣、中華台北出賽的雪橇運動員 ，我感到很榮幸。」

她也小心翼翼補充道，「身為一位中華台北的運動員，每一句話每一則貼文都需要很小心謹慎，真的不知道哪一天會因為某一個用詞不恰當造成大家不必要的紛爭。」麻煩網友們幫忙糾正不當用詞。這篇言論也立馬引來大批玻璃心的中國網友，並要求她要將內文「中國」改成「大陸」才對，更有網友直指「第一段話就是台獨言論。」

林欣蓉也火速出面回應盼能平息怒火，「不知道其他大陸朋友會不會看到，但我真的兩邊都不想得罪，大家都對我很好，我盡力了。希望大家能夠理解…我未來一定會多注意。」並表示若刪文會有欲蓋彌彰的感覺。