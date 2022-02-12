我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

微博貼文遭出征 台灣雪橇女將林欣蓉：誰都不想得罪

聯合新聞網 / 綜合報導
林欣蓉微博發文引起中國網友不滿。 圖：中華奧會提供
林欣蓉微博發文引起中國網友不滿。 圖：中華奧會提供

首次登上北京冬奧舞台的雪橇好手林欣蓉，雖無緣闖進決賽，但都有順利完成三趟賽事，最終以31名成績為這次冬奧之旅畫下句點。賽後她在微博感謝家人、粉絲的支持，不料卻遭中國網友出征，要求應將內文「中國」字眼改成「大陸」，隨後她請網友們高抬貴手，並回應「兩邊都不想得罪！」

歷時24年林欣蓉成為繼1998年長野冬奧李宜芳後，再次取得冬奧雪橇資格的台灣選手。雖最終沒晉級第四輪決賽，但林欣蓉仍非常開心能代表台灣出賽、站上國際舞台。教練林垂賓也對愛徒表現感到滿意，並期望她下一屆能更加進步。

已回台隔離的林欣蓉也在微博發文感謝大家的幫助，「謝謝中國網友還有台灣網友的各種支持與指導！」、「首先感謝家人、台灣體育署對我的栽培，在短短六年的公費、自費培訓下，我成為24年來再次代表台灣、中華台北出賽的雪橇運動員，我感到很榮幸。」

她也小心翼翼補充道，「身為一位中華台北的運動員，每一句話每一則貼文都需要很小心謹慎，真的不知道哪一天會因為某一個用詞不恰當造成大家不必要的紛爭。」麻煩網友們幫忙糾正不當用詞。這篇言論也立馬引來大批玻璃心的中國網友，並要求她要將內文「中國」改成「大陸」才對，更有網友直指「第一段話就是台獨言論。」

林欣蓉也火速出面回應盼能平息怒火，「不知道其他大陸朋友會不會看到，但我真的兩邊都不想得罪，大家都對我很好，我盡力了。希望大家能夠理解…我未來一定會多注意。」並表示若刪文會有欲蓋彌彰的感覺。

運動員 微博 北京冬奧

上一則

冬奧／選手村漏水現「海景」 官方竟要芬蘭選手刪影片

下一則

哈登76人初登板再等等 安比德「雙十」宰雷霆

延伸閱讀

冬奧／選手村漏水現「海景」 官方竟要芬蘭選手刪影片

冬奧／選手村漏水現「海景」 官方竟要芬蘭選手刪影片
冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠
冬奧選手村漏水慘成「水簾洞」 芬蘭選手發文求救

冬奧選手村漏水慘成「水簾洞」 芬蘭選手發文求救
義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

熱門新聞

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌。(新華社)

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

2022-02-11 11:00
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一