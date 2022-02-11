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中國無良業者蹭熱度 掀「羽生」註冊潮

聯合新聞網 / 綜合報導
羽生結弦的名字被中國無良商人拿去註冊。（美聯社）
羽生結弦的名字被中國無良商人拿去註冊。（美聯社）

日本花式滑冰好手羽生結弦，因出眾外表與精湛表現在全世界累積不少人氣，本屆冬奧雖無緣三連霸，但仍完成史無前例的4周半跳，奮力一搏的精神獲得外界大力讚賞，中國也看準他的高人氣，再次拿他的名字註冊商標，引發日本群眾不滿，日媒更痛斥中國「毫無節操可言!」

力求冬奧三連霸的羽生結弦，雖最終比賽失利無緣衝擊頒獎台，但他仍想挑戰極限完成4周半跳，儘管最後動作不甚完美，但仍以旋轉角度不足的4A，獲國際認定，成為滑冰史上首位達到此壯舉的人。羽生奮力表現與挑戰自我的精神獲得全世界好評，人氣持續飆升的他也中國不肖商人動起歪腦筋，紛紛利用他的名字賺取謀利。

陸籍媒體人周來友指出，「目前羽生結弦、谷愛玲等冬奧人氣運動員，他們的名字正陸續被中國商人拿去申請商標註冊。其中羽生名字的商標申請雖大部分被駁回，但還是有不良商人僥倖使用中國粉絲對他的暱稱「羽生柚子」去註冊謀利。對此將可能在奧運過後，出現一窩蜂利用運動員人氣賺取收益的人。」

中國業者無良行為引起大批日本網友怒火並大力譴責，「有夠沒道德！難怪會被其他國家看不起。」日媒「東京體育」也以「沒有節操的中國」為題，痛批中國不當行為。

羽生結弦 日本 運動員

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