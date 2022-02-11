冬奧／裁判「誤判」好傷 中國蘇翊鳴錯失單板滑雪金牌

中國17歲單板滑雪好手蘇翊鳴，因裁判誤判錯失一面金牌。（路透）

北京冬奧 精采賽事不斷，不過也引發出不少爭議，近日單板滑雪 項目就搞出一大烏龍。中國17歲滑雪小將蘇翊鳴，在單板滑雪坡面障礙技巧拿下迎銀牌，創下該國成績最佳。事後賽事裁判長卻跳出來承認打錯分數，少扣到金牌得主加拿大 選手派洛特（Max Parrot）的分數，不過因成績已提交無法在修改，使得蘇翊鳴莫名其妙失去一面金牌。

在單板滑雪項目蘇翊鳴大秀1800度5周轉體抓板美技，並成為全場唯一完成5周轉體的選手，最終以88.70分摘銀。而加拿大好手派洛特則以90.96高分奪下金牌。不過在賽事期間卻被眼尖網友抓包，他有一個失誤動作卻未被裁判扣分，掀起輿論爭議，並紛紛替蘇翊鳴打抱不平，要求裁判方出面給出交代。

賽事隔日，裁判長Iztok Sumatic出面坦承評分有誤，因鏡頭角度使得裁判沒有看到派洛特失誤動作，導致少扣3分，但一切都太遲了，因分數已提交無法再做更改，意味著蘇翊鳴本該是單板滑雪項目的金牌得主，卻無辜被裁判方雷到。

對此蘇翊鳴蘇教練佐藤康弘大方表示能理解即時評分難處，並請求外界停止批評，「說實話感到有些惋惜，但我想這就是比賽的必經過程，應對最後結果以示尊重。」並肯定自家選手以努力發揮最好表現，對於此次賽事已感到滿意。