冬奧／負傷完成4A跳 羽生結弦自爆：當時右腳失去知覺

羽生結弦透露挑戰四周半時，右腳早已失去知覺。（新華社）

日本 花滑王子羽生結弦 ，本屆冬奧以加總成績283.21分位居第四，未能拿下三連霸，不過在挑戰高難度4周半跳雖連摔兩次，最終仍獲國際滑冰總會認證，寫下首位完成4A跳的歷史新猷。表現失利的他，不免心痛表示，「為什麼努力得不到回報？」，並透露在挑戰4A時右腳早已失去知覺。

備受外界引領期盼的羽生結弦，先在在短曲項目不慎失誤卡洞，暫且以第8名作收，在長曲項雖表現高水準，但連續兩次的4周半跳不幸跌落，也讓他摔掉獎牌，無緣創下三連霸壯舉。

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賽後羽生結弦難掩落寞神情，強忍著淚水難過說道，「老實說很不甘心，為甚麼我這麼努力卻得不到回報，我很努力了，也很痛苦。」滿滿的無力感全寫在臉上。不過羽生結弦此次4A挑戰雖不到完美但仍獲得國際認證，創下史無前例壯舉。對於能在歷史留名羽生表示，「這次的4周半跳有比過去明顯進步，我也拚進全力了，能得到國際認證，也算是獲得一些回報。」

此外在受訪過程中仍拿著冰敷袋的羽生結弦，意外透露練習時不小心扭傷腳踝，此次比賽是咬緊牙根負傷上陣，「之前我不知道要怎麼開口說出受傷的事，想說如果贏了之後再說，總之試了許多方法，無論如何都要讓自己站起來。」在挑戰4A跳時他也坦言右腳早已失去知覺，是靠著意志力在支持。