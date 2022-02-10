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冬奧／金牌被做掉？南韓新聞播「這首歌」痛斥比賽不公

聯合新聞網 ／綜合報導
南韓選手黃大憲（前）與李俊書在冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽被判定犯規，成績遭取消。對此南韓要求與國際奧會主席會面，抗議裁判不公。（美聯社）
南韓選手黃大憲（前）與李俊書在冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽被判定犯規，成績遭取消。對此南韓要求與國際奧會主席會面，抗議裁判不公。（美聯社）

北京冬奧賽是許多運動員期盼以久的舞台，除了精采的賽事表現外，中國與南韓的衝突也成為另類看點。冬奧開幕式的韓服穿著成為兩國怒火的開端，隨後在男子1000公尺競速滑冰的項目中，南韓選手接連被判違規，中國選手抱走金、銀牌，讓南韓民眾大爆炸。日前，南韓電視台在節目尾聲時播放南韓團體BEAST的歌曲《Shock》，藉歌詞傳達對冬奧比賽不公的憤怒，進而引發網友熱烈討論。

冬奧開幕式中，一名女子穿著粉色韓服登場，引起南韓網友怒火，抨擊中國「文化侵占」，讓兩國衝突開始發燒。而後，在男子1000公尺競速滑冰項目中，南韓選手黃大憲及李俊書接連被判犯規，讓中國選手任子威、李文龍拿下該項金、銀牌，南韓民眾再度爆炸，進而引發中韓網友大戰，「中國兔崽子」一詞更多日登上南韓推特熱門關鍵字。

日前，南韓電視台JTBC在新聞中談及北京冬奧，主播也在節目尾聲闡述對本次賽事及判決的不滿，「一旦公平性被打破，它所帶來的衝擊感會有多大，我們深刻地體會到了，而且絕對不是只有運動有這樣的問題而已」，字裡行間流露出無奈與怒火，隨後節目便開始播放男團BEAST的歌曲《Shock》，讓許多南韓網友直呼「很有共鳴」。

該歌曲的歌詞寫道，「喘不過氣，我的心好痛」、「茫然地坐了好一陣子，什麼事情都做不了」、「Every day I shock，Every night I shock，I'm sorry，拜託重新回到我身邊」。歌曲的意境彷彿唱出南韓人對北京冬奧的滿腔怒火與無可奈何。

「韓網評論翻譯站也將該起事件的討論分享到臉書粉專，許多南韓網友皆憤憤不平，「真的很Shock」、「每一句歌詞都讓人很有共鳴」、「真的是什麼也做不了」，也有人誇獎電視台的創意，「選曲太棒了」、「我家偶像怎麼會出現在這裡」、「用這麼嚴肅的狀態玩雙關梗真的好搞笑」。

南韓 北京冬奧 運動員

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